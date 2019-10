Sem perder há quatro jogos, Vitória reduz chance de rebaixamento

O torcedor do Vitória ainda não encontrou motivos para sorrir na Série B do Brasileirão, mas já consegue respirar um pouco mais aliviado. O Leão embalou uma sequência de quatro jogos sem perder e abriu distância para a zona de rebaixamento.

Após triunfos sobre Oeste e Cuiabá e empates contra Sport e Criciúma, o rubro-negro chegou aos 33 pontos e agora está três à frente do Vila Nova, primeiro time dentro do Z4. Pode parecer pouco, mas essa é a primeira vez que A equipe consegue abrir uma rodada de distância para a zona.

No confronto direto com o Criciúma, o Vitória não só impediu um concorrente de triunfar, como garantiu que não voltará à zona mesmo se perder para o Londrina, adversário de sexta-feira (18), às 21h30, no Barradão. Isso porque o Vila Nova até pode alcançar o Leão em número de pontos, mas o rubro-negro leva vantagem no número de vitórias: oito contra seis.

O retorno para casa acontece em grande estilo, após o time conquistar quatro dos seis pontos que disputou - antes, venceu de virada o Cuiabá por 3x1.

Na análise do técnico Geninho, se a equipe mantiver esse ritmo, ficará cada vez mais perto do objetivo de se sustentar na Série B. “Você sempre quer o máximo de pontos, mas eu não posso reclamar. Jogar em Criciúma e Cuiabá é muito difícil, mas de seis pontos ganhamos quatro. Eu falei para os meninos que, se a gente mantiver essa performance, atinge o objetivo. Agora temos mais um jogo de seis pontos, contra o Londrina, outra parada, mas em casa. Se a gente conseguir essa vitória começa a respirar um pouco”, analisou o treinador após o resultado de 1x1 no estádio Heriberto Hülse.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), neste momento o Vitória tem 22% de chance de ser rebaixado. O número é baixo quando comparado aos principais concorrentes na luta contra a degola: Londrina (44,6%), Vila Nova (61,5%), Criciúma (72,6%), Figueirense (84,7%) e São Bento (86,2%).

Ainda de acordo com os matemáticos, com 45 pontos a chance de ser rebaixado é de apenas 2%. Sendo assim, o Vitória precisaria somar mais 12 pontos dos 27 que tem para disputar.

Apesar de ser um balizador, esse número pode ser ainda menor a depender do rendimento dos times que estão na luta contra o rebaixamento. Para se ter uma ideia, em 2016 o Oeste conseguiu se manter na Série B com 40 pontos. E em 2019, o desempenho do Vila Nova, 17º colocado, está nesse patamar: em uma projeção considerando que o time goiano mantenha o aproveitamento atual até o fim do campeonato, ele terminaria com hipotéticos 39,3 pontos.

“Nós temos mais nove jogos, tenho hoje 33 pontos. Se a cada dois jogos eu fizer quatro pontos, daqui a pouco chego lá. Eu sei que é difícil, não é fácil de cada seis pontos fazer quatro. Quando chega nas últimas dez rodadas, quem está para cair entra em desespero, quem está em cima vem com tudo. Não tem jogo fácil. Este ano a Série B mostrou uma característica diferente, está muito embolada. O América-MG chegou a ser lanterna e está brigando entre os quatro. Qualquer equipe que você joga ou está brigando para não cair ou para subir”, analisou Geninho.

Nos últimos nove jogos da Série B, o Vitória precisa ter um desempenho de 44,4% para alcançar 45 pontos, percentual acima dos 37,9% conquistados pelo time em toda a competição. O ponto positivo é que o Leão terá cinco jogos em casa e quatro fora. E dos jogos em Salvador, pelo menos dois são confrontos direto contra Londrina, no Barradão, e Figueirense, até o momento marcado para a Fonte Nova.