Sem plano de saúde, Sthe revela que teve de pagar internamento em UTI

De alta após passar dois dias na UTI de um hospital de Salvador, a digital influencer Sthe Matos deu detalhes de sua internação e de seu problema de saúde em entrevista à TV Bahia. De acordo com a baiana, a causa de tudo isso foi uma virose.

"No primeiro diagnóstico indicou que tinha um pequeno sangramento e depois outros exames viu que não tinha mais nenhum. Os médicos falaram que possivelmente, pelo meu quadro viral, com esforço aconteceu aquele sangramento, mas está tudo certo. Provavelmente foi por conta da virose mesmo", detalhou à TV Bahia.

Leia mais: Sthe Matos diz que 'virose' foi provável causa do sangramento no cérebro

Nos próximos dias Sthe vai seguir sendo acompanhada pelos médicos e estará de repouso em sua mansão em Alphaville II.

A famosa também fez um alerta para os cuidados com a saúde. Ela não tinha plano de assistência médica e teve que custear de seu bolso o período internada.

Entenda: Sthe Matos tem alta hospitalar e seguirá com tratamento em casa

"Com a correria, com trabalhos, viagens, às vezes a gente acaba deixando de se cuidar um pouco, esquecer da nossa saúde, inclusive, olha aí um alerta, eu estava sem plano de saúde. E você sabe que uma diária de UTI é... meu Deus do céu. Isso é um alerta. Vou focar nisso mesmo, na minha saúde. Acontece alguma coisa e fica tudo aí. A nossa saúde é o principal", afirmou.

Sthe também agradeceu o carinho dos fãs e comemorou a melhora da saúde. "Agora, sim, veio o alívio. Mas foi um susto muito grande para mim, para família, para as pessoas que me acompanham, mas agora está tudo certo", celebrou.