Sem porte, homem é preso com arma de fogo e munições no interior da Bahia

Policiais Rodoviários Federais prenderam na manhã desta segunda-feira (14) um homem pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições. A ação aconteceu no quilômetro 360 da BR 116, no município de Serrinha, no nordeste baiano.

Por volta das 12 horas, a equipe deu ordem de parada a um FIAT/PALIO. Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma pistola alimentada e carregada dentro do veículo. Questionado, o homem apresentou o registro da arma, contudo, não apresentou documentação necessária para assegurar o porte do armamento.

Diante desse cenário, os policiais encaminharam o condutor, a arma de fogo e as munições à Polícia Judiciária para os procedimentos que o caso requer. Inicialmente, o homem responderá pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.