Sem quatro titulares, Vitória está pronto para o Bahia de Feira

Nem o capitão e nem o artilheiro do Vitória estarão em campo contra o Bahia de Feira. Wallace e Samuel serão poupados do jogo das 19h30 de quarta-feira (31), na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. Não são os únicos que permanecerão em Salvador. O lateral direito Raul Prata e o zagueiro Marcelo Alves também não vão viajar para Feira de Santana com a delegação rubro-negra.

Titulares no empate sem gols com o Confiança, pela Copa do Nordeste, no último sábado (27), os quatro serão preservados para as partidas no Barradão contra o Treze, domingo (4), às 18h, pelo regional, e contra o Rio Branco-ES, quarta-feira (7), às 19h, pela Copa do Brasil.

O técnico Rodrigo Chagas não confrmou o time, mas a tendência é que Mateus Moraes e João Victor formem a dupla de zaga. A lateral direita deve ser defendida por Cedric e a vaga no ataque deve ficar com Walter.

O elenco do Vitória finalizou a preparação para o jogo contra o Bahia de Feira nesta terça-feira (30), mas só viajará para o interior do estado na tarde de quarta. Dois jogadores foram relacionados pelo técnico Rodrigo Chagas pela primeira vez. Os nomes do zagueiro Carlos e do volante Paulo Vítor estão entre os 23 relacionados para a duelo.

Os volantes Guilherme Rend e Fernando Neto, além do atacante Wesley, seguem fora. Eles ainda se recuperam de lesão. Com cinco pontos, o Vitória é o 7º colocado do Campeonato Baiano. O jogo contra o Bahia de Feira fecha a 6ª rodada do estadual. O rubro-negro, no entanto, ainda tem outros dois jogos atrasados, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, que não puderam ser realizados na data prevista porque os rivais sofreram com surto de covid-19 no elenco.

O Vitória deve entrar em campo contra o Bahia de Feira com Lucas Arcanjo, Cedric, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo, Maykon Douglas e Ruan Nascimento; Ygor Catatau, Walter e Alisson Farias.