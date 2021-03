Sem Rend, Vitória está pronto para estreia na Copa do Brasil

Guilherme Rend não vai vestir a camisa do Vitória na estreia da Copa do Brasil. O volante está sendo negociado com o Bahia e, caso entrasse em campo pelo rubro-negro, não poderia defender outra agremiação no torneio nacional. O Leão visita o Águia Negra na terça-feira (9), às 19h15, no estádio Ninho da Águia, na cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, e o nome do jogador não está entre os 19 relacionados para o jogo.

De acordo com o Vitória, o volante ficou de fora do compromisso porque está com um ferimento no pé esquerdo, consequência de um pisão que levou na derrota por 3x1 para o Ceará, sábado (6) passado, pela Copa do Nordeste. O jogo contra a equipe cearense foi o único de Rend na temporada 2021 e o impede de defender qualquer outro time no regional.

Titular absoluto do Vitória na Série B do Brasileiro de 2020, Guilherme Rend pertence ao Jacuipense e está emprestado ao Leão, que tem prioridade na negociação, mas para ficar em definitivo com o jogador precisa igualar a proposta do Bahia, algo que não deve ocorrer. Na noite do último sábado, o volante relatou através das redes sociais que vem sofrendo ameaças.

"Fala, rapaziada! Eu nunca vim publicar nada ou reclamar sobre qualquer crítica que fazem ao meu futebol quando estou mal ou algo do tipo. Porém, quando chega ao ponto de ameaçar, xingar e faltar com o respeito com a minha pessoa e de minha família, isso já sai do 'normal'. Consciência, rapaziada. Isso já passa dos limites. Sou ser humano e mereço respeito com qualquer outro", escreveu Guilherme Rend em sua conta pessoal no Instagram.

Rend não será o único desfalque do Vitória diante do Águia Negra. Com uma contusão muscular na coxa direita, Fernando Neto também fora do jogo. Com dor lombar, o meia Eduardo segue em tratamento. Aprimorando a forma física, os atacantes Walter e Alisson Farias ainda não estão à disposição. O lateral Edi Carlos e o atacante Eron são as novidades da relação.

O Vitória deve entrar em campo com Yuri, Van, João Victor, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Soares; Vico, Samuel e David.

O elenco rubro-negro encerrou a preparação na Toca do Leão na manhã desta segunda-feira (8) e viajou em seguida para o Mato Grosso do Sul. O empate garante ao Vitória a classificação à segunda fase da Copa do Brasil.

Confira os 19 jogadores relacionados para a estreia na Copa do Brasil:

Goleiros: Yuri e Lucas Arcanjo;

Laterais: Edi Carlos, Pedrinho e Van;

Zagueiros: João Victor, Mateus Moraes e Wallace;

Volantes: Gabriel Bispo, João Pedro e Maykon Douglas;

Meias: Gabriel Santiago e Soares;

Atacantes: David, Eron, Hitalo, Ruan Levine, Samuel, Vico.