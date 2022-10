Sem renovar contrato com o Vitória, Tréllez viaja para a Colômbia

Santiago Tréllez já está curtindo a família na Colômbia, mas segue com a cabeça no Brasil. O centroavante viajou ontem para o país onde nasceu, mas não levou na mala o tão desejado contrato de renovação com o Vitória. Depois de conquistar o acesso à Série B do Brasileiro, ele quer disputar a competição com o rubro-negro em 2023, mas ainda não chegou a um acordo com o clube para estender o vínculo.

“Desde terça-feira a gente está falando disso, para a gente conseguir renovar. O que eu mais quero é renovar. A verdade é que eu quero continuar no clube, tenho muitas metas para cumprir no clube. Não é segredo que eu tenho um carinho pelo Vitória, um amor grande pela instituição. Quero continuar e espero que a gente consiga renovar. O clube vê a parte dele, eu também vejo minha parte, é normal, mas espero que a gente possa chegar a um acordo”, afirmou Tréllez, por telefone, ao CORREIO.

O impasse é financeiro, mas Tréllez confia que as partes chegarão a um acerto. “Eles fizeram uma proposta inicial, estamos negociando. Eu não pedi nada fora da realidade do clube, porque sei que ainda estamos em reestruturação. E eu sempre deixei bem claro o meu desejo de estar aqui”, afirmou o atacante.

Ao lado da esposa Daniela e da filha Celeste, de 2 anos, Tréllez já traça os planos para o próximo ano. “Minhas novas metas são conseguir o acesso para a Série A, ajudar muito mais o time do que eu consegui ajudar agora e fazer muito mais gols. Vou trabalhar fortemente para conseguir isso, é o que eu mais quero”.

Com status de ídolo pela boa primeira passagem em 2017, quando disputou a Série A do Brasileiro e ajudou o Vitória a escapar do rebaixamento, Tréllez chegou à Toca do Leão em fevereiro após estar sem clube desde dezembro. Nesta temporada, ele fez 24 jogos, 16 deles como titular, e marcou seis tentos.

Depois de um ano sem balançar a rede, ele reencontrou o caminho do gol com a camisa vermelha e preta e teve papel importante na reta final da Série C. Ajudou o clube a conquistar o acesso e iniciou a recuperação da carreira, alcançando assim os objetivos traçados ao assinar com o Leão.

"Eu tinha muitas opções antes de vir para o Vitória, na Série A e B do Brasileiro, de outros países também, e tomei a decisão de voltar para o Vitória pelo projeto de recuperar minha carreira num clube que eu tenho confiança, que teria oportunidade de jogar, que seria um desafio para mim, ajudar o clube a conquistar o acesso. Por todas essas coisas, eu voltei. Não é segredo que na Série A os salários são muito diferentes da Série C, mas isso nunca tirou o meu desejo de ir para o Vitória", afirmou.

"Mas eu também sei que a gente agora conquistou um acesso importante, todo o elenco foi muito importante nesse processo. Espero que possa avançar e que seja algo bom para as duas partes para eu conseguir ficar no clube”, pontuou o centroavante.

Procurado pelo CORREIO, o Vitória informou através da assessoria de comunicação que a negociação com Santiago Tréllez ainda está em curso. O rubro-negro já renovou os contratos do goleiro Dalton e do atacante Rafinha. Tenta o mesmo com o volante Léo Gomes. Sem chegar a um acordo, o clube encerrou as tratativas com o zagueiro Alan Santos.

A pré-temporada do Vitória será iniciada no dia 28 de novembro, na Toca do Leão. O clube estreia em 2023 no dia 5 de janeiro, quando vai disputar a pré-Copa do Nordeste.