Sem Rezende, Bahia inicia preparação para enfrentar o Ituano

Depois de vencer o Sampaio Corrêa, por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia voltou aos treinos nesta quarta-feira (27), e iniciou a preparação para o confronto com o Ituano, nesta sexta-feira (29), às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Sampaio fizeram um trabalho regenerativo na academia e fisioterapia. O restante do elenco foi para o campo onde o técnico Guto Ferreira aplicou o treino.

Machucado, o volante Rezende ficou apenas na academia. Guto Ferreira aguarda a avaliação do departamento médico para saber se poderá contar com o jogador no duelo contra o Ituano.

O meia Mugni e o atacante Rodallega seguiram os trabalhos de recuperação das suas lesões. Warley, que iniciou a transição para o campo, fez uma atividade específica com o setor de preparação física.