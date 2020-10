Sem Rodriguinho, Bahia inicia preparação para pegar o Sport

O Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Sport, adversário deste domingo (4), às 18h15, no estádio de Pituaçu, pela 13ª rodada do Brasileirão. O desfalque do tricolor nesta sexta-feira (2), foi o meia Rodriguinho.

Ainda se recuperando de um trauma que sofreu no pé durante a derrota para o Athletico-PR, Rodriguinho não participou da atividade na Cidade Tricolor. Ele fez tratamento no departamento médico e segue como dúvida para encarar o Sport. O camisa 10 já havia ficado fora da equipe na vitória sobre o Botafogo, por 2x1, na última quarta-feira (30), no Engenhão.

Caso Rodriguinho não tenha condições de atuar, Marco Antônio deve ser mantido entre os titulares. Ausência confirmada mesmo é o atacante Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A novidade dia ficou por conta de Anderson Martins. Regularizado, o zagueiro fez o primeiro treino com o elenco e deve ficar como opção entre os reservas na partida de domingo.

Durante o treino desta sexta-feira, Mano Menezes fez um trabalho técnico de ataque contra defesa, corrigindo o posicionamento. Neste sábado (3), o treinador faz a última atividade antes do confronto e Mano definirá o time que inicia a partida.

Com 12 pontos, o Bahia inicia a 13ª rodada do Brasileirão na 16ª colocação. Já o Sport tem 17 pontos e é o oitavo colocado da Série A.