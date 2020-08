Sem rotular romance, Rafa Kalimann está com Daniel Caon e família na Bahia

A influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB20) Rafa Kalimann não esconde mais o romance com Daniel Caon, músico e compositor capixaba que ficou confinado na Casa de Vidro do mesmo programa. Após contar em uma live que os dois estão se conhecendo melhor, a ex-BBB embarcou com o cantor para Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro, na Bahia.

Rafa e Daniel estão curtindo juntos viagem à praia com a família da influenciadora. Em cliques no Instagram, os fãs do casal suspeitaram ao comparar as fotos postadas com o mesmo cenário. Em seu perfil do Instagram, a nova contratada da TV Globo estava se limitado a compartilhar fotos sozinhas, de biquíni e looks de praianos, mas os fãs logo associaram que as cliques do músico tratava-se do mesmo lugar que a blogueira estava posando.

Na madrugada desta terça-feira (18), a nova contratada da TV Globo filmou - provavelmente nos Stories para Melhores Amigos - o ex-participante da Casa de Vidro se divertindo com Soso, sua sobrinha. O vídeo circulou nas redes sociais. Enquanto Daniel e a menina assistem a um vídeo juntos no celular, a influencer brinca: "Abandonada por vocês", reagiu a Rafa.