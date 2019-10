Sem ser dono ou ter fretado aeronave, Wagner comprou combustível de aviação com verba do Senado

Mesmo sem ser dono de avião ou ter fretado avião desde que retornou ao Congresso, em fevereiro deste ano, o senador Jaques Wagner (PT) usou R$ 9,4 mil da cota parlamentar em 2019 para comprar combustível de aviação. As informações contam no detalhamento de gastos dos senadores, cujos dados estão disponíveis no site de Transparência do Senado, incluindo notas fiscais recentemente liberadas pela presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A primeira aquisição ocorreu em 4 de maio, no valor de R$ 1,5 mil. A segunda foi realizada em 17 de agosto, no montante total de R$ 2.845. O maior ressarcimento a Wagner por despesas com gasolina de aviação data do último dia 19, quando foram pagos R$ 4,9 mil à Air BP Petrobahia.

Fala, senador!

Procurada, a assessoria do senador informou que as notas fiscais se referem à compra de combustível usado em aeronaves compartilhadas com outros parlamentares, para utilização a serviço do mandato, “em absoluta conformidade com as normas do Senado”.

Salvo-conduto

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) deve desembarcar em breve na capital baiana para discutir o provável ingresso do secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, no partido. Deputado estadual licenciado do DEM, Prates discute há pelo menos quatro meses uma eventual filiação à sigla. Contudo, no encontro que tiveram anteontem, em Fortaleza, Prates deixou claro a Ciro que a filiação ao PDT só se concretizaria com autorização do prefeito ACM Neto (DEM). Diante das ressalvas, o presidenciável pedetista decidiu buscar pessoalmente o aval de Neto.

Outras palavras

Em plena rota de colisão criada entre governo do estado e prefeitura por causa da ponte Salvador-Itaparica, integrantes do núcleo-duro do Palácio Thomé de Souza lembram que o diálogo mais fácil do então governador Jaques Wagner com o prefeito ACM Neto permitiu que o município abrisse mão de R$ 2,5 bilhões em ativos e créditos da linha 1 do metrô em favor do governo. Para auxiliares diretos do democrata, entretanto, a recusa do governador Rui Costa (PT) em conversar com Neto pode criar impasses em torno da ponte. Aos emissários do Palácio de Ondina, o prefeito já avisou que não aceita dialogar por papel.

Santo fluxo

A Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA) estima que haverá lotação máxima dos hotéis de Salvador situados em bairros próximos à Fonte Nova durante o período da cerimônia de canonização de Irmã Dulce, no próximo dia 20. Entre os empreendimentos mais conhecidos da capital, prevê a FeBHA, os hotéis Wish, Sol Victoria Marina, Bahia do Sol, Vila Velha, Marazul, Grande Hotel da Barra e Sol Barra, todos situados entre o Campo Grande e o Porto da Barra, devem apresentar alto desempenho no período.

Sala de aula

Aos 35, a ex-vereadora Léo Kret do Brasil, ouvidora na Secretaria de Reparação de Salvador, decidiu ingressar na vida universitária. Há cerca de um mês se tornou caloura no curso de Administração da Unifacs.