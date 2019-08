Sem tempo, irmão: Amadeu só teve 10 dias para treinar o Vitória

Além da seca de gols, o técnico Carlos Amadeu tem lidado com outro problema no Vitória: o pouco tempo para treinar. Mais uma vez, o comandante terá apenas uma sessão de treinos antes de voltar a campo pela Série B.

O Leão enfrenta o Coritiba nesta terça-feira (27), fora de casa, às 19h15, pela última rodada do primeiro turno. Com isso, a única chance de trabalhar com a equipe completa será na manhã desta segunda-feira (26), no Barradão.

E olha que o trabalho terá que ser leve. Isso porque o elenco embarca para a capital paranaense no início da tarde. O voo terá conexão no Rio de Janeiro, portanto só desembarcará por volta das 18h40.

O Vitória, que empatou em 0x0 em casa com o Operário-PR na tarde do último sábado (24), se apresentou na manhã deste domingo (25), na Toca do Leão. Amadeu teve que liberar seu atletas para um trabalho regenerativo.

Amadeu queixou-se da falta de tempo: "Estou conhecendo o elenco dentro da competição. Praticamente treinei três dias no primeiro momento e quatro dias para o segundo jogo. Tive seis, sete dias de treino, e aí um dia é de recuperação, outro é véspera de jogo... Através de conversa, 10 a 15 minutos de trabalho um dia antes do jogo, vídeos... Porque não tem tempo".

Os reservas fizeram um trabalho técnico. A boa notícia foi o retorno do zagueiro Zé Ivaldo, que se recuperou de lesão e treinou normalmente com o grupo. Ele não joga desde a derrota por 1x0 para o Cuiabá, no dia 9 de julho.

Sem tempo, irmão

Amadeu começou a trabalhar na Toca do Leão no dia 6 de agosto. Teve quatro dias para treinar a equipe antes de enfrentar o Paraná, no dia 10, no Barradão, duelo que venceu por 2x0.

Depois do descanso no dia 11, domingo, teve mais quatro dias para trabalhar a equipe completa no Barradão. Isso porque o time teve que embarcar para Maceió mais cedo, no dia 15, uma quinta-feira. Lá, ganhou do CRB por 1x0 no dia 18.

Aí começou uma verdadeira maratona. Viajaram na madrugada de segunda-feira, dia 19, e fizeram regenerativo na tarde daquele dia. Só treinaram um dia, a terça-feira, antes de enfrentar o América-MG, duelo que empatou em 0x0 na quarta-feira (21).

De novo: descanso na quinta-feira, 22, um dia de treino na sexta-feira, 23, e duelo com o Operário-PR, que também ficou no 0x0, no sábado (24).

Ao todo, desde que chegou, o comandante rubro-negro só teve dez dias para treinar com a equipe completa no Barradão.