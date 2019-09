Sem tempo para treinar, Vitória encerra preparação em Goiânia

O Vitória encerra na terça-feira (3) uma maratona pela Série B que teve seis jogos em quatro cidades em apenas 15 dias. O adversário será o Vila Nova, em Goiânia, a partir das 19h15, pela 21ª rodada da competição.

O último treino antes do duelo aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), no centro de treinamentos do Goiás. Longe da imprensa baiana, o técnico Carlos Amadeu fez um trabalho tático com a equipe que vai começar a partida.

O comandante rubro-negro não conta com o goleiro Martín Rodríguez, o lateral direito Van e o meia Ruy, todos lesionados. Por outro lado, conta com o retorno do zagueiro Everton Sena, que cumpriu suspensão no último confronto, contra o Botafogo-SP.

Como o time marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos, Amadeu deve mexer nos setores ofensivo e de criação. A equipe titular deve ter Ronaldo; Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka e Lucas Cândido,; Wesley, Felipe Gedoz e Chiquinho; Anselmo Ramon.

A maratona rubro-negra começou no dia 18 de agosto, quando venceu o CRB em Maceió por 1x0. Depois disso, enfrentou América-MG e Operário-PR, duelos em casa que acabaram em 0x0.

Na sequência, o Leão visitou o Coritiba e empatou em 1x1. Na última sexta-feira (30), empatou em 0x0 com o Botafogo-SP no Barradão.