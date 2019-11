Sem trem: após pane elétrica sistema de trens no Subúrbio para de funcionar

A população do Subúrbio ferroviário de Salvador amanheceu sem seu principal meio de locomoção ao centro da cidade: o trem. Isso porque o único trem, que havia sido liberado no domingo (24), precisou passar por reparos após uma pane elétrica. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), empresa que administra os trens, informou que a ainda nesta segunda-feira (25) um dos veículos será liberado para atender à população.

O sistema de Trens do Subúrbio de Salvador é formado por uma linha única, que liga o bairro da Calçada, na Cidade Baixa, ao Subúrbio da capital baiana - composto por 22 bairros. Cerca de 14 mil usuários utilizam as 10 estações por dia.

De acordo com a CTB, a previsão é que ainda hoje pela manhã seja liberado ao menos um trem para a população, já que os dois veículos disponíveis para funcionamento se encontram em manutenção corretiva após acidente que deixou 47 feridos.

“Estamos trabalhando ininterruptamente desde a semana passada, inclusive durante todo o fim de semana, para que os trens sejam entregues o mais rápido possível", afirma o Diretor de Manutenção, Hidelson Menezes.