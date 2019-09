Sem três titulares, Vitória está pronto para encarar o São Bento

O Vitória terá três desfalques para o jogo contra o São Bento, terça-feira (17), às 21h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Suspensos, o meia Felipe Gedoz e o volante Lucas Cândido estão fora do jogo válido pela 23ª rodada da Série B, assim como o volante Rodrigo Andrade, que apresentou um desconforto muscular na coxa e foi vetado pelo departamento médico.

O técnico Carlos Amadeu relacionou 19 jogadores para a partida. Há apenas um meia na lista, Ruy, e quatro opções de volantes: Léo Gomes, Gabriel Bispo, Marciel e Baraka, único que tem sido titular entre eles.

Por opção do treinador, o zagueiro Bruno Bispo não foi relacionado. Zé Ivaldo será a opção no banco de reservas.

Uma das alternativas para a vaga de Felipe Gedoz, o lateral esquerdo Chiquinho concedeu entrevista nesta segunda-feira (16), mas não revelou o time, nem em que posição ele mesmo irá atuar.

"O professor não decidiu quem deve começar jogando amanhã. Treinamos, mas não deu essa certeza de quem começa, de quem entra jogando. Tenho certeza que quem entrar, tanto eu quanto Marciel ou outro jogador que tiver, que jogue no meio, vai entrar e dar seu melhor para ajudar a equipe a buscar a vitória", afirmou Chiquinho.

Com 24 pontos, a um da zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 15ª posição na Série B. O São Bento soma 20 pontos e é o lanterna da competição.

Apesar da má fase do adversário, o lateral não espera jogo fácil fora de casa. "Temos que ter a tranquilidade e a consciência que lá em São Bento [ele confundiu o nome do time com a cidade de Sorocaba] vai ser um jogo dificílimo. Temos que voltar a pontuar novamente no campeonato, buscar a vitória que é muito importante para a gente nesse momento", disse Chiquinho.

A delegação do Vitória viaja para Sorocaba na tarde desta segunda. Confira os 19 jogadores relacionados:

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo;

Laterais: Capa, Chiquinho, Van e Wellisson;

Zagueiros: Everton Sena, Ramon e Zé Ivaldo;

Volantes: Baraka, Gabriel Bispo, Léo Gomes e Marciel;

Meia: Ruy;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo e Wesley.