Sem uniforme, aluno é obrigado a usar camiseta escrito 'empréstimo' em SP

Uma escola em Americana, no interior de São Paulo, obrigou um aluno a usar uma camisa da farda com a palavra "empréstimo" nas costas. A foto do estudante com a blusa viralizou nas redes sociais. A informação é do G1.

A mãe do aluno diz que estava sem dinheiro para comprar a farda. Ela disse que avisou à diretoria da escola estadual que ia esperar receber a Bolsa Família e compraria a blusa. O aluno então recebeu a camisa emprestada, com a frase nas costas.

"Crueldade, porque isso mexe com o psicológico da criança. Além de eu mandar um recado no caderno dele dizendo que eu ia comprara o uniforme no dia 20 com o Bolsa Família que eu recebo, né. E eu achei ridícula a atitude da diretora", diz a mãe do aluno, Priscila Lourdes Mobilom.

A dirigência regiona diz que não concorda com a decisão da diretoria do colégio E.E. Germano Benencase Maestro e que vai apurar o caso.

A mãe do aluno diz que foi conversar com a diretora e que ouviu que a intenção era mesmo fazer a criança passar vergonha, "porque eles vêm com o celular de última geração pra escola e não têm R$ 30 para comprar uma camiseta".

A prática é comum na escola, segundo os pais, que afirmam que na prática isso significa bullying para os filhos, que são alvo de gozação dos colegas.

"Não pode em nenhum momento estar escrito 'empréstimo' na camiseta ou alguma coisa do tipo que possa constranger uma criança", diz o dirigente regional de Americana, Haroldo Ramos Teixeira.

Ninguém da direção da escola foi encontrado para comentar o caso.