Sem vacina, Salvador suspende aplicação da 1ª dose até novo lote chegar

Salvador está com aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 suspensa, anunciou nesta terça-feir (6) a Secretaria Muncipal de Saúde. As doses de vacina chegaram ao fim.

"A pasta adotou a estratégia de escalonamento da faixa etária com o intuito de adequar o quantitativo de pessoas habilitadas para receber a vacina de acordo com o estoque remanescente no município para evitar a formação de grandes filas", diz nota enviada pela SMS.

Contudo, o número de pessoas com idade acima da que era indicada para hoje que foi até os postos gerou transtornos em alguns locais, diz a secretaria. Hoje, 6,4 mil pessoas receberam a primeira dose. A maior parte - 3.648 imunizados - foi de pessoas de faixa etária superior ao público habilitado, que era de acima de 41 anos. Ou seja, eram pessoas que já poderiam ter se imunizado antes.

A secretaria diz que o calendário será retomado assim que receber novo lote de vacinas do governo federal. Por enquanto, a pasta aguarda um posicionamento do Ministério da Saúde sobre quando serão enviados mais imunizantes à capital.