Sem vencer há três jogos, Bahia liga sinal de alerta na temporada

O sinal de alerta está ligado no Bahia. A derrota para o Barcelona de Ilhéus, por 1x0, na última quarta-feira, na Fonte Nova, fez crescer ainda mais preocupação entre os tricolores. Foi o segundo tropeço seguido do Esquadrão em 2022. Antes o time havia perdido para o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, por 2x1, pela Copa do Nordeste.

A queda diante do Barcelona fez o Bahia completar o terceiro jogo consecutivo sem vencer. Em sete partidas, o Esquadrão venceu duas, perdeu outras duas e empatou três duelos - a conta inclui os cinco jogos do time principal, sob o comando de Guto Ferreira, e dois que foram disputados pela equipe alternativa.

Ao todo, o aproveitamento do tricolor é de 43%, o que faz o clube ter o seu pior início de temporada desde 2013. Naquele ano, o Esquadrão repetiu a atual campanha e também conquistou apenas duas vitórias nos sete primeiros jogos.

Para completar, os insucessos estão acompanhados de fracas apresentações dentro de campo. Nem mesmo nos jogos em que venceu o Bahia conseguiu empolgar o seu torcedor. Apesar dos problemas, o técnico Guto Ferreira garante que está cada vez mais perto de encontrar o time ideal e defende que a equipe tem mostrado evolução.

“Não estou longe não [da formação ideal], eu estou bastante perto. Esse é o momento de buscar o melhor dos atletas e jogar com a situação de que muitas vezes é melhor o atleta descansado do que o jogador com mais qualidade, cansado. Então, equilibrar a equipe e equilibrar características. Nos setores certos, nível de velocidade, nível de força e, às vezes, a gente não consegue encaixar a equipe como um todo. Mas vamos chegar nisso rapidamente”, disse o treinador.

Entre os tricolores, a insatisfação com a fase da equipe foi demonstrada nas arquibancadas da Fonte Nova. Durante a partida contra o Barcelona, gritos de ‘olé’ foram cantados de forma irônica quando o time do interior tocava a bola. Enquanto isso, o Esquadrão deixou o campo sob vaias ao fim do primeiro e do segundo tempo.

Porta-voz da diretoria, o gerente de futebol João Paulo Sanches afirmou, em pronunciamento, que o clube está ciente da situação e garantiu que esforços estão sendo realizados para reverter a fase ruim que o time se encontra.

"Esse momento do Bahia precisa ser um pouco mais direcionado, de maneira mais forte. O Bahia precisa de resultado, estamos cientes disso. O nosso departamento de futebol, comissão técnica, as reuniões são constantes, a nossa indignação com esses resultados sempre nos pautam nos próximos dias, e vamos virar essa página", afirmou.

Diante do momento turbulento, o clube começa a sentir os efeitos na tabela. No Campeonato Baiano, por exemplo, o tricolor está fora da zona de classificação para as semifinais. Depois de cinco jogos, o Bahia é o quinto colocado, com seis pontos, dois a menos do que o Atlético de Alagoinhas, que fecha o G4. O Esquadrão pode ainda perder até duas posições no complemento da rodada.

Na Copa do Nordeste, a situação é mais tranquila já que o time fez apenas dois jogos no torneio. O Esquadrão é o atual quinto colocado, com três pontos, mas pode voltar à zona de classificação caso vença o Globo-RN, neste sábado (12), na Fonte Nova. Mesmo assim, o sinal de alerta no regional também está ligado.

Como a competição é de tiro curto - apenas oito rodadas na fase de grupos -, o tricolor sabe que qualquer vacilo colocar em risco uma eventual classificação para a segunda fase. O Ceará lidera o grupo B, com sete pontos, enquanto Altos, CRB e Náutico aparecem na sequência com quatro cada.