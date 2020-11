Sem Vico, mas com Van e Alisson Farias, Vitória faz coletivo

Focado no Náutico, o técnico Eduardo Barroca comandou nesta segunda-feira (23) um coletivo tático na Toca do Leão. O rubro-negro enfrenta a equipe pernambucana na quarta-feira (25), às 19h, no estádio dos Aflitos, no Recife, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A atividade não contou com a presença do atacante Vico, que é dúvida para o jogo. Ele está com um pequeno abcesso na coxa e ficou afastado por recomendação do departamento médico. Justamente por isso, o treinador testou alternativas para o setor ofensivo. O clube não revelou as preferências de Barroca. Por conta da pandemia de coronavírus, a imprensa não tem acesso aos treinamentos.

Recuperado de contusão, o lateral direito Van participou do coletivo. Já o atacante Alisson Farias, que também está recuperado de lesão, esteve presente apenas em uma parte. Caíque Souza, Ewandro e Leandro Silva estão em transição e fizeram uma atividade em separado.

Com 25 pontos, o Vitória é o 16º colocado na tabela da Série B. O Náutico vem em seguida, dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos.