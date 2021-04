Sem Vico, Vitória inicia preparação para jogo contra o Doce Mel

É hora de virar a chave outra vez. Depois de garantir classificação às quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória volta as atenções ao Campeonato Baiano. Nesta segunda-feira (12), o elenco rubro-negro iniciou a preparação para o jogo contra o Doce Mel, válido pela 7ª rodada do estadual. A bola rola na quarta-feira (14), às 19h30, no Barradão.

Depois de passarem por exames para detecção de covid-19, os jogadores foram divididos em dois grupos. Quem esteve em campo por mais de 45 minutos no empate em 1x1 com o 4 de Julho, no último sábado (10), em Teresina, fez atividades regenerativas.

Os demais atletas fizeram trabalhos no campo. Inicialmente realizaram de uma atividade tática com o objetivo de treinar estratégias ofensivas. Depois, participaram de um coletivo tático.

O atacante Vico foi a baixa do treinamento. Com desconforto na coxa direita, ele fez tratamento no departamento médico. Fernando Neto e Eduardo apenas deram voltas em torno dos campos. Guilherme Rend e Wesley passam por transição entre os departamentos médico e físico.

O grupo encerra a preparação para o jogo contra o Doce Mel na terça-feira (13) pela manhã. Com seis pontos e três jogos a menos, o Vitória é o 8º colocado do Campeonato Baiano. Adversário da vez, o Doce Mel amarga a lanterna, com apenas três pontos somados.