Sem Walter, Vitória embarca para pegar o Sampaio pelo Nordestão

O Vitória não terá o atacante Walter no duelo contra o Sampaio Corrêa pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O jogador não está entre os 19 relacionados pelo técnico Rodrigo Chagas, e não viajou com a delegação rubro-negra, nesta sexta-feira (19), para o Maranhão.

O jogador, que foi titular contra o Bahia, no clássico da última quarta-feira (17), pelo Campeonato Baiano, ficou em Salvador como parte do planejamento da comissão técnica para aprimorar a parte física. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Anderson Matos, do site Galáticos, e confirmada pelo CORREIO.

Por causa da programação apertada, o elenco não treinou nesta sexta-feira (19) na Toca do Leão. O grupo embarcou pela manhã e tem previsão de chegada em São Luís no início da tarde, o que possibilitará uma atividade leve no hotel.

Além de Walter, o técnico Rodrigo Chagas não terá à disposição o volante Fernando Neto, os meias Eduardo e Gabriel Santiago e o atacante Wesley Pionteck, que estão machucados.

O Vitória ocupa a vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com seis pontos. O primeiro colocado é o Fortaleza, com sete pontos.