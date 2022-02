Semana de quatro dias de trabalho

A ideia não é nova, mas tem sido mais considerada desde que a pandemia do Covid-19 gerou uma ampla reavaliação de como trabalhamos, incluindo uma migração para home office e implementação de escritório híbrido. Se os mesmos resultados podem ser alcançados em menos dias, por que manter uma semana de trabalho de cinco dias?

A partir de primeiro de janeiro de 2022, os Emirados Árabes Unidos (EAU) adotaram uma semana de trabalho de 4 dias e meio, incluindo escolas, com o fim de semana começando na tarde de sexta-feira. Isso alinhará melhor a economia dos EAU com os mercados globais. As empresas privadas têm liberdade para escolher sua própria semana de trabalho.

"Cada empresa, dependendo do setor em que opera e do que melhor se adequa ao seu negócio, pode escolher o fim de semana que decidir para seus funcionários", disse o ministro de Recursos Humanos, Abdulrahman al-Awar, afirmando que o fim de semana mais longo melhoraria o equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos funcionários.

A China também implementou uma política oficial para a semana de trabalho de 4,5 dias como parte de um esforço para aumentar o consumo doméstico e os gastos com lazer. A proposta do Conselho de Estado da China, faz parte de um plano nacional para aumentar o consumo, entendendo que, dando às pessoas mais tempo livre, aumentam as receitas do turismo doméstico e gastos com entretenimento, impulsionando a economia.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, sugeriu que as empresas poderiam mudar para uma semana de trabalho de quatro dias para impulsionar o turismo doméstico, enfatizando que as empresas “em condições de fazê-lo”, poderiam adotar a prática como forma de impulsionar a indústria do turismo doméstico do país.

Na economia digital de um mundo globalizado, onde empresas contratam trabalhadores remotos, em outros países, há prós e contras em cada escolha. Por exemplo, manter todos no mesmo horário aumenta as oportunidades de trabalho colaborativo, mas deixa uma empresa sem funcionários nos dias em que a maioria dos outros está trabalhando. Um terceiro dia de folga flexível pode ser melhor para funcionários individuais, mas mais difícil para equipes.

A legislação brasileira que estabelece uma carga horária semanal de até 44 horas, não impede as empresas de adotar tal iniciativa, desde que não haja reduções no salário. A ideia por trás de uma semana de trabalho de quatro dias é alcançar os mesmos resultados em menos horas, para que as pessoas tenham mais tempo para buscar outros interesses, passar tempo com os entes queridos e gerenciar suas vidas.

o Reino Unido anunciou que irá começar a realizar testes para avaliar a possibilidade das empresas adotarem uma jornada de trabalho semanal de quatro dias com estudos realizados pelas universidades de Oxford e Cambridge.

No Japão, o modelo já é adotado por algumas empresas como a Panasonic. “Devemos apoiar o bem-estar de nossos funcionários”, disse o CEO do grupo, Yuki Kusumi, que espera dar aos trabalhadores mais tempo para perseguir seus interesses.

Enfatizar os resultados em vez de horas registradas significa que não há necessidade de cortar salários ou benefícios. Uma grande mudança na forma como pensamos e abordamos o trabalho é um precursor da flexibilização e da otimização do tempo, revelou a pesquisa da Stanford University.

A Inteligência Artificial (IA) interromperá significativamente todos os aspectos de todos os setores em todos os países, incluindo como, quando e onde trabalhamos. No futuro que já chegou, veremos aumentos nos horários de trabalho remotos, mais flexíveis, e a semana de trabalho de 4 dias.

Eduardo Athayde é diretor da Rede WWI no Brasil.