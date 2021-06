Semana de São João: Último dia de ferry-boat teve movimento intenso

Quem queria passar São João na Ilha de Itaparica através do ferry-boat teve sua última chance nesta segunda-feira (21). Agora, só pela Travessia Salvador-Mar Grande. Por isso, o movimento foi intenso para veículos ao longo do dia, principalmente no período da manhã, na saída de São Joaquim, em Salvador. O serviço funcionou das 5h às 20h nesta segunda.









Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do Ferry-Boat, informou que, em atendimento ao decreto governamental nº 20.544, de 14 de junho de 2021, entre os dias 22 e 27 de junho, semana de São João, estão suspensas as travessias. O sistema retorna no dia 28/06, com primeiro embarque às 5h até às 21h30.