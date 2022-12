Semana deve ser de chuva em Salvador; confira a previsão para o réveillon

Mesmo depois de uma Véspera de Natal chuvosa, Salvador não vai dar trégua e a previsão é de chuva ao longo da semana, inclusive para o réveillon, no dia 31. A informação é da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A causa é a atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que tem potencial de provocar pancadas de chuva sobre a cidade. No entanto, a boa notícia é que a atuação de uma massa de ar quente e seca reduz as chances de aguaceiro ao longo da semana e, por isso, as chuvas devem ser fracas.

Os dias com chances mais altas da população precisar usar o guarda-chuva são esta segunda (26), a quinta (29) e o sábado (31), com 60% de probabilidade. O tempo melhora no domingo (1º), que tem pouca chance de chuva e poucas nuvens.

Confira a previsão desta segunda-feira (26) até o dia 1º de janeiro:

Segunda-feira (26) - céu parcialmente nublado com chuva sfracas e isoladas a qualquer hora do dia

Terça-feira (27) - céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia

Quarta-feira (28) - céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia

Quinta-feira (29) - céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia

Sexta-feira (30) - céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia

Sábado (31) - céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do diaDomingo (1º) - céu claro a parcialmente nublado com poucas chances de chuvas fracas e isoladas

Leia mais em Alô Alô Bahia