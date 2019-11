Semana Global de Empreendedorismo adia eventos na Fonte Nova

Desde a segunda-feira (18), vários eventos marcaram o início da Semana Global do Empreendedorismo. Em Salvador, nesta terça-feira (19), estava marcado um evento do Sebrae e da Associação de Jovens Empreendedores (AJE Bahia), sobre Afroempreendedorismo, na Arena Fonte Nova, mas o evento foi adiado.

O motivo ainda não foi comunicado oficialmente e ainda não há uma data para que ocorram os eventos que estavam previstos para esta terça.

Antes do anúncio do adiamento do evento, o gerente regional do Sebrae Bahia, Rogério Teixeira, revelou ao CORREIO alguns dados sobre o empreendedorismo no estado. Segundo ele, a Bahia conta hoje cerca de 800 mil pequenos negócios, sendo que 50% deles são liderados por mulheres. Desses, 479.965 são registrados como Microempreendedores Individuais (MEI), divididos entre 223.460 mulheres e 256.505 homens.

“Existe uma tendência das mulheres, através do empoderamento feminino e diversos órgãos que apoiam a causa, que as mulheres têm se encorajado mais em abrir negócios e empreenderem formalmente. Por isso metade dos empreendimentos hoje são liderados por mulheres, cerca de 400 mil pequenos negócios”, afirma Rogério.

Ainda segundo Rogério, as principais áreas que as mulheres mais empreendem são associadas à alimentação, como restaurantes e lanchonetes e serviços de dellivery, e cuidados com a beleza e estética, como salões de beleza, clínicas de estética e atendimento do tipo.

No entanto, algumas mulheres empreendedoras mudam a segmentação de seu negócio durante a vida profissional. Rogério, no entanto, afirma ser a favor da mudança em troca da variação de público-alvo do negócio escolhido.

"Toda vez que se segmenta um negócio, você passa a ter um lado positivo e um negativo. A parte positiva é que você vira especialista naquilo. Quem prefere aquele tipo de serviço, busca sempre um especialista na área. Mas também existe o risco de você reduzir o tamanho do seu público alvo. Empreender sempre é bom, isso te traz uma liberdade, de pensar em um negócio do jeito como você gostaria que fosse atendido se buscasse algo da mesma forma. Te traz felicidade e empodederamento”, completou.

