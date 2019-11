Seminário de economia criativa acontece nesta quarta-feira (27) em Salvador

O 2º Seminário de Economia Criativa - Pensando fora da caixa, acontece nesta quarta-feira (27), no auditório da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Para participar, é necessária a doação de 1kg de ração para cães ou gatos.

Programação do evento que acontece na Escola de Administração da Ufba

O evento tem início às 9h e vai até as 17h com a realização de mesas e discussões sobre o tema. O seminário é uma realização da Rede Cooperativa de Pesquisa e Intervenção em (In) Formação, Currículo e Trabalho.