Semob promove workshop gratuito para qualificação e capacitação de taxistas

Salvador receberá um workshop gratuito de qualificação e capacitação de taxistas, no dia 4 de dezembro, das 8h40 às 12h. O evento gratuito será realizado no auditório da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), em Amaralina, com palestras, debates e orientações para os motoristas.



Para participar do evento, basta comparecer ao local e apresentar seu cartão de identificação como taxista. O curso será promovido pela Semob, em parceria com a SEST/SENAT e o Sebrae, além da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), que serão os responsáveis pelo conteúdo das oficinas.

De acordo com João Adorno, presidente da Comissão dos Taxistas da Bahia, o encontro é fundamental para a categoria. "A principal intenção é adequar o taxista e capacitá-lo para a nova realidade do mercado. De certa forma, a gente quer, através destes treinamentos, poder qualificar o atendimento dos taxistas, ensinar como fidelizar o cliente e conquistar outros novos", DISSE.

Nas palestras, temas como as novas plataformas de mobilidade, como evitar infrações e como conseguir lidar com a crise econômica do país serão debatidos.

Confira a programação completa:

Início

8h às 8h40 - Café da Manhã

Abertura - COPIT/COTAE

Quantitativa das infrações mais acometidas pelos taxistas e como evitá-las, a fim de prestar o melhor serviço ao cliente

Sebrae

Palestra MEI - O que é preciso saber sobre direitos, deveres e benefícios da formalização como microempreendedor individual

Sest-Senat

Palestra: Qualidade no atendimento e direção defensiva

O que é a qualidade: Caracterização do serviço de táxi; apresentação pessoal; fidelização de clientes; conceituação de direção defensiva; circulação e consulta no trânsito; prevenção de acidentes.



Benefícios para os contribuintes Sest Senat: cursos presenciais e à distância, atendimentos de fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia, além de atividades de esporte, lazer e cultura.

Fechamento

Táxi Mobi

Palestra: Como combater a concorrência e a necessidade do taxista aderir ao aplicativo

As vantagens de apoiar um aplicativo feito exclusivamente para a categoria competir no mercado e os benefícios da adesão

Serviço

Evento: Workshop para taxistas

Local: Auditório da Semob (Rua Visconde do Itaborahy, 99, Amaralina)

Data: 4 de dezembro de 2019

Horário: 8h40 às 12h