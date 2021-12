Sempre e AABB realizam Natal dos assistidos do Cras Itapuã

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que doou centenas de presentes, realizou a festa natalina dos assistidos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itapuã. As crianças beneficiadas, de 0 a 10 anos, se deliciaram com a alegria de Tio Paulinho, algodão doce, crepes e mini pizzas durante toda a manhã desta quarta-feira (21). Teve música? Teve brincadeira? “Teve sim senhor”, respondiam elas em coro, aos pulos e muita dança, mudando a realidade do clima de centenas de famílias.

“Contudo, o que fez os olhos dos nossos pequenos em condições de vulnerabilidade social brilharem foi a chegada do Papai Noel e a descoberta dos presentes que foram dos mais variados que ganharam, satisfazendo a todos os gostos. Aliado a isso, foi possível mostrar que nossos CRAS fazem um trabalho diferenciado, muito mais do que uma atividade de assistência social, mas com profissionais preparados que utilizam o amor em primeiro lugar”, enfatizou o secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza, Kiki Bispo.

Ainda, o titular da pasta não deixou de pontuar que, diante do resultado do projeto, o objetivo da Sempre é fazer momentos como estes mais constantes. “E que o espírito natalino, o amor de Jesus Cristo toque no coração de cada um, de forma que possamos olhar para o outro com muito mais solidariedade, muito mais sentimento de amor, fraternidade, que tem muita gente precisando, em especial com a pandemia, e, pedir que 2022, seja um ano de saúde, de muita esperança e realizações e que essas crianças tenham um futuro cada vez melhor ”, comemorou, ao agradecer o apoio ao presidente da AABB, Wilisses Oliveira e reforçou que “juntos podemos muito mais e a prefeitura tem como lema tirar muito mais projetos, como este, do papel”.

(Foto: Vitor Santos / Sempre ) (Foto: Vitor Santos / Sempre )

(Foto: Vitor Santos / Sempre ) (Foto: Vitor Santos / Sempre )

Para a diretora de Proteção Social Básica, Emanuele Rodovalho, participar dessa campanha por mais um ano foi mais que um ‘marco’ de assistência social para a Sempre. “Além do evento em um clube, uma coisa nova para eles, com barraquinhas montadas com lanches, Papai Noel, muitos presentes, levamos muito mais do que todas essas surpresas juntas, que é o trabalho social, mas conseguimos contribuir com afeto, amor, o significado de família e do espírito natalino para essas crianças, essas famílias”, elencou, chamando atenção que tratava-se de um momento realmente de confraternizar.

Rodovalho não deixou de citar que foi um ano difícil. “De muitas perdas, mas em paralelo um momento de agradecer a Deus por estarmos vivos neste momento comunitário e de alegria e que o pedido é que possamos estar juntos firmes e fortes em 2022 com o acompanhamento do CRAS, novas famílias chegando, pois estaremos de portas abertas para receber todos de Itapuã, e seu entorno, e assim seguir com a assistência social em Salvador. O meu muito obrigada”.

Milena Souza Reis, mãe de quatro filhos, disse que foi um momento sem igual para ela e seus filhos. “Ganhar os presentes que eu não poderia dar, toda essa diversão que eles tiveram, foi bom demais. Sem falar de toda atenção recebida não apenas hoje, mas sempre. É muito gratificante”, concluiu, referindo-se ao trabalho da prefeitura, com o primogênito afirmando ter adorado tudo.