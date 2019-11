Senac abre inscrições para cursos técnicos em Estética e Guia de Turismo

O Senac Bahia está com inscrições abertas para os cursos técnicos de Estética e em Guia de Turismo. Ao todo são 65 vagas, sendo que 30 são para estética e o restante para guia. Segundo a Gerente do Centro de Educação Profissional do Senac Aquidabã, Farani Gama, a média salarial para quem deseja trabalhar na área de beleza varia entre R$ 1.380 e R$ 2.066. No caso do guia de turismo, a renda vai depender das agências.

Para Farani, um dos principais ganhos dos cursos técnicos, além da formação rápida, o que facilita a inserção do mercado de trabalho, é a possibilidade de empreender.

“Muita gente abre seu salão, ou presta seus serviços estéticos visitando suas clientes de maneira muito autônoma. No caso do guia de turismo, Salvador é uma cidade com muito potencial para receber pessoas, principalmente na alta estação”, explica. As turmas têm inicio no mês de abril de 2020. Inscrições e mais informações no site www.ba.senac.br.





VITALMED TEM VAGASPARA APOSENTADOS

O Grupo Vitalmed está com seis vagas abertas na área de vendas para profissionais acima de 60 anos. Entre os benefícios está a contratação no regime CLT, transporte, alimentação e auxílio médio. Os currículos podem ser enviados ao e-mail: rh@vitalmed.com.br.