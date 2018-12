Senac tem 4 mil vagas em cursos voltados para o empreendedorismo

O Serviço Nacional do Comércio (Senac-BA) disponibilizou para os meses de janeiro e fevereiro cerca de 4 mil vagas em cursos voltados para o empreendedorismo e para o aperfeiçoamento de técnicas dentro dos segmentos de Gestão, Turismo, Informática, Hospitalidade, Idioma, Gastronomia, Moda, entre outros. Além do atendimento presencial para matrícula nas unidades Senac, as inscrições agora também podem ser feita, de forma muito mais rápida, prática e segura, através do novo site do Senac (www.cursos.ba.senac.br).

Programação completa

A programação completa com informações de valores, locais e horários também podem ser consultadas no novo site do Senac. Para ter acesso ao desconto de 20%, porém o comerciário precisa realizar a matrícula em uma unidade do Senac.

I Food contrata na Bahia

O I Food tem disponível400 vagas, em todo o Brasil, a maioria para os escritórios do grupo no interior de São Paulo. Para a Bahia, há duas oportunidades: executivo de vendas (Feira de Santana) e executivo de pós-vendas (Salvador). Inormações https://jobs.kenoby.com/ifood.