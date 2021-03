Senadores pegam covid após 'romaria' de prefeitos ao Congresso em busca de verba

Os senadores Major Olímpio, do PSL de São Paulo; Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe e Lasier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, foram diagnosticados com covid-19 entre ontem (1º) e hoje (2). Os testes positivos aconteceram após uma "romaria" de prefeitos rumo ao Congresso Nacional em busca de recursos para emendas.

Os três parlamentares estão isolados em suas casas, todos com sintomas leves, e deverão continuar trabalhando de maneira remota, participando das sessões e despachando através da internet.

Mesmo após ter sua circulação de visitantes restrita, não foi díficil encontrar diversos focos de aglomeração no Congresso Nacional nas últimas duas semanas, especialmente por conta da busca de verbas do Orçamento de 2021, que está em discussão no parlamento.

Vale lembrar que dois senadores já morreram em decorrência da doença causada pelo coronavírus: José Maranhão, 87, do MDB da Paraíba, e Arolde Oliveira, 83, do PSD do Rio de Janeiro.