Senai Bahia oferece 1680 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional

Até o dia 03 de março, o Senai Bahia está com inscrições abertas para 1680 vagas em cursos gratuitos de aperfeiçoamento e de qualificação profissional, voltados para pessoas de baixa renda, desde que atendam aos requisitos específicos de cada curso. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site (clique para acessar). O início das aulas está previsto para os meses de março e abril de 2021.

Do total de vagas oferecidas, 800 são para cursos de aperfeiçoamento profissional gratuitos, destinados a adultos e jovens, com idade a partir de 18 anos, que desejam adquirir uma nova competência na área em que trabalha ou de sua formação, que querem diversificar sua atuação profissional ou atualizar seus conhecimentos em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho.

Os cursos de aperfeiçoamento profissional serão realizados no formato de aulas semipresenciais. Por isso, para realizar o curso, os candidatos devem possuir computador com acesso à internet.

Para alguns dos cursos de aperfeiçoamento profissional oferecidos, além das aulas EAD, serão realizadas aulas práticas presenciais. É o caso do curso de Instalações Elétricas Prediais, que contará com aulas práticas nas unidades do SENAI de Feira de Santana e Dendezeiros (Salvador); e do curso de Gestão de Distribuição, que terá aulas práticas nas unidades do SENAI de Feira de Santana e Lauro de Feitas.

As outras 880 vagas são para cursos de qualificação profissional gratuitos, voltados para adultos e jovens, com idade a partir de 16 anos, que querem começar uma carreira; e também para quem já é formado e busca novas oportunidades no mercado de trabalho.

Os cursos de qualificação profissional gratuitos serão realizados no formato de aulas remotas (ao vivo), por meio da Plataforma MEU SENAI.

No caso do curso de qualificação profissional de Auxiliar de Manutenção Elétrica Industrial, além das aulas remotas (ao vivo), serão realizadas aulas práticas presenciais nas unidades do SENAI BAHIA de Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista.

O regulamento, a lista completa dos cursos oferecidos e suas especificidades, os pré-requisitos para inscrições e outras informações estão disponíveis no site www.cursosgratuitos.senaibahia.com.br.