Senai Bahia terá cursos de formação gratuita em novembro

O Senai Bahia 2021 vai oferecer cursos de formação gratuita em novembro. Entre as oportunidades estão confecção de panetone, desenvolvimento de site com Bootstrap, palestras sobre SoftSkills, entre outros.

Ao todo, serão 200 atividades ofertadas, entre palestras, mesa-redonda, workshops, oficinas, minicursos, etc. O evento será no dia 11 de novembro e terá 10 horas de duração. A programação completa está disponível no site www.mundosenaiba.com.br, onde também é possível fazer a inscrição gratuita.

“O evento é uma oportunidade para o público conhecer o mercado de trabalho e muitos projetos inovadores, além de garantir um certificado de participação de um dos maiores complexos de Educação Profissional do mundo”, explica o diretor do SENAI BAHIA, Rodrigo Vasconcelos Alves.

SERVIÇO:

Mundo SENAI BAHIA 2021

Quando: 11.11, A partir das 8h

Evento gratuito, virtual e presencial

Mais informações: www.mundosenaiba.com.br/