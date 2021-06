Senai oferece 1.250 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com inscrições abertas até o dia 6 de junho para processo seletivo com 1.250 vagas gratuitas em cursos de Qualificação Profissional (800) e de Aperfeiçoamento Profissional (450). As vagas são para toda a Bahia, com aulas a distância (EAD), presenciais ou semipresenciais, a depender do curso, que terão início entre os meses de junho e agosto.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do SENAI BAHIA: www.cursosgratuitos.senaibahia.com.br/processos-seletivos/. Cada candidato só poderá se inscrever para um único curso e não poderá haver transferência após a realização da inscrição ou matrícula. Os candidatos devem possuir computador com acesso à internet.

Os cursos de Qualificação Profissional são voltados para jovens e adultos a partir dos 16 anos, exceto para o curso de Auxiliar de Manutenção Elétrica Industrial, cujo requisito de idade mínima é de 18 anos. Para este curso, especificamente, além das 180 horas de aulas remotas (ao vivo), serão realizadas aulas práticas presenciais (20 horas) nas unidades do Senai Bahia ofertantes deste curso.

Trata-se de uma oportunidade para quem quer começar uma carreira na indústria, como também para quem busca novas oportunidades no mercado de trabalho. Os cursos têm duração variável, com carga horária mínima de 160 horas, oferecem certificado de qualificação profissional e serão realizados no formato de aulas 100% remotas (ao vivo), na Plataforma Meu Senai.

Para os cursos de Aperfeiçoamento Profissional a escolaridade mínima é o ensino médio incompleto e os interessados precisam ter idade a partir de 18 anos. São também cursos gratuitos, destinados a quem deseja adquirir uma nova competência na área em que trabalha ou de sua formação, está em busca de diversificar sua atuação profissional ou atualizar seus conhecimentos com vistas a novas oportunidades no mercado de trabalho.

Para os cursos de Gestão de Distribuição (Feira de Santana), de Instalações Elétricas Prediais (Salvador), estão previstas etapas presenciais para realização das aulas práticas. Para mais detalhes e conhecer o que o aluno irá aprender em cada curso, basta consultar o site do Senai Bahia, onde também estão todas as informações necessárias e o edital de inscrição: www.cursosgratuitos.senaibahia.com.br/processos-seletivos. Todos os cursos do Senai Bahia são oferecidos com base nas demandas do mercado de trabalho.