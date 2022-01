'Sensação de estar em acampamento de guerra', diz prefeito ao anunciar novos leitos

Mais leitos exclusivos adultos e pediátricos para covid-19 estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (27), em Salvador. As unidades estarão disponíveis no Hospital Santa Izabel e no Martagão Gesteira.

"Nós contratamos com o Hospital Santa Izabel, da rede filantrópica, mais 28 novos leitos, 14 de UTI e 14 de enfermaria, que já começam a ficar disponíveis a partir de hoje", explicou o prefeito Bruno Reis.

Já para as crianças, a rede de atendimento será ampliada em 50%. "Também no dia de ontem contratamos mais 10 novos leitos de UTI pediátrica, com o Martagão Gesteira, nós estamos ampliando em 50% a nossa oferta de leitos pediátricos. Estamos trabalhando entre 90 e 95% de ocupação e isso nos dará uma folga. O Martagão já está se mobilizando", detalhou o prefeito.

No Complexo dos Barris, uma estrutura como uma tenda voltará a ser instalada para atender casos mais complexos. Serão 10 leitos semi-intensivos, com suporte ventilatório. "Você vê ali a UPA, o gripário e agora a tenda. A sensação é de estar em um acampamento de guerra, e é verdade", desabafou o prefeito, em entrevista coletiva.

Novos profissionais

A nova onda das síndromes respiratórias também atingiu os profissionais da saúde e muitos estão afastados. Por isso, a prefeitura vai contratar 343 profissionais.

A seleção, do tipo Reda, vai contratar 125 técnicos de enfermagem, 107 auxiliares de serviços gerais e 111 auxiliares administrativos. Eles vão atuar em unidades de testagem e nos pontos de vacinação.