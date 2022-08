'Sentimento é de indignação', diz Bruno Reis sobre assassinato de adolescente

O prefeito Bruno Reis lamentou a morte da adolescente Cristal Rodrigues Pacheco, 15 anos, durante uma tentativa de assalto, no Campo Grande. Ele se disse indignado com a situação de violência.

"O sentimento é de indignação. Aonde nós vamos parar? Semana passada foi uma amiga nossa, nutricionista [baleada], ontem uuma senhora de 65 anos. Essa é uma constatação, com cenas lamentáveis todos os dias, de que o governo não tem mais condições de resolver o problema da segurança pública", disse, durante a entrega de uma geomanta, no bairro de São Caetano.

Bruno disse ainda que a prefeitura está colaborando com as investigações. "Nossa equipe está lá, dando apoio, tentando pegar as imagens das áreas, mas, efetivamente, o governo do estado perdeu a capacidade de enfrentamento à marginalidade", disse.

Entenda o caso

A adolescente Cristal Rodrigues Pacheco, 15 anos, que seguia para a escola, i morta durante uma tentativa de assalto, a pouco metros da sede do Comando Geral da Polícia Militar.

Moradora do Corredor da Vitória e estudante do Colégio das Mercês, a adolescente estava acompanhada da mãe e da irmã quando foi abordada. Segundo informações iniciais, no meio da ação, uma das suspeitas, que carregava uma pistola calibre 653, colocou a arma no peito da vítima e disparou contra ela antes de fugir.

O crime aconteceu em frente ao Palácio da Aclamação, próximo ao Campo Grande. Cristal não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser atendida, ainda com o uniforme da escola. A mãe e a irmã de Cristal não sofreram ferimentos e estão em casa.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 7h através do Cicom. Equipes do 18º BPM, unidade responsável pelo policiamento da região, foram até o local e já encontraram a estudante baleada.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da vítima. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Polícia Civil, que investigará o crime.