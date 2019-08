'Sentimento inexplicável', diz Wesley após primeiro gol no Leão

Autor do segundo gol do Vitória no triunfo por 2x0 sobre o Paraná, neste sábado (10), o atacante Wesley vibrou muito no Barradão. Foi a primeira vez que ele balançou as redes como jogador profissional. Ao final do jogo, falou sobre o sentimento de marcar um gol e afirmou que a partir de agora as coisas vão ser diferentes no Vitória.

"É um sentimento inexplicável. Por ser atacante a cobrança é maior, o que é normal. Para ganhar do Vitória aqui dentro vai ser difícil", afirmou o atacante.

Mais experiente que Wesley, o volante Baraka também comemorou o resultado que tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Para ele, o Leão já dava sinais de evolução e merecia o triunfo em casa.

"A gente sabe que o campeonato é competitivo, os jogos são iguais. Nosso time vem numa crescente pós-Copa (América). A gente trabalha para isso, para dar essa alegria para eles (torcedores), que vinham junto com a gente", disse o capitão rubro-negro.

Com 14 pontos, o Vitória subiu para 16º lugar e vai precisar secar Guarani e Criciúma, que jogam no domingo (11), para não voltar à zona de rebaixamento. O Guarani tem clássico contra a Ponte Preta, fora de casa, e o Criciúma recebe o Sport.

Estreante da noite, o técnico Carlos Amadeu vai ter uma semana para preparar a equipe para o próximo desafio. O Leão volta aos gramados no domingo seguinte (18), contra o CRB, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.