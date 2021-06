'Sentimento que poderíamos ter saído com três pontos', afirma Ramon

O Vitória não conseguiu comemorar o primeiro triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (16), diante do Remo. A partida disputada no estádio Baenão, em Belém, terminou empatada em 0x0. Na avaliação do técnico Ramon Menezes, o rubro-negro teve chance de vencer a equipe paraense.

"A Série B é uma competição muito difícil. São jogos equilibrados, em que você tem que buscar esse equilíbrio. O sentimento nosso é de que poderíamos ter saído daqui com os três pontos. Falta muita coisa, mas nós vamos trabalhar muito para que as coisas aconteçam. Embora não estejamos fazendo os gols, não tomamos gols nesses dois últimos jogos. Nós sem dúvida nenhuma temos que melhorar o nosso potencial ofensivo e vamos trabalhar pra isso. Aos poucos eu vou conhecendo todo mundo também. Tô feliz e pronto para trabalhar", projetou o treinador.





Ramon Menezes também falou sobre a baixa produtividade ofensiva do Vitória na Série B. O Leão não conseguiu encontrar o caminho do gol pelo terceiro jogo consecutivo na competição, dois deles sob o comando do atual treinador.

"Eu tenho três jogos aqui e no primeiro o time fez três gols. Houve uma mudança e toda mudança há uma certa diferença. Isso é treinamento, trabalho. Quando você não faz o gol, aí é que você tem que ter tranquilidade, passar confiança. Nós estamos no caminho certo, o campeonato é difícil e jogar fora de casa é difícil", afirmou Ramon, que estrou vencendo o Internacional por 3x1 pela Copa do Brasil. "Vamos trabalhar muito para buscar esse equilíbrio defensivo e ofensivo, continuar não tomando os gols e buscar algumas variações pra melhorar ofensivamente", completou.

Com o resultado diante do Remo, o rubro-negro caiu para a 16ª colocação, agora com três pontos, e corre risco de entrar na zona de rebaixamento - se o Londrina ganhar em casa do Botafogo na quinta-feira. Já a equipe paraense subiu duas posições e está em 10º lugar, com cinco pontos.

"Todo mundo está ligado, todo mundo está pronto para ajudar. Eu sei que o momento de dois empates, quando olha para a tabela, a situação do Vitória, não é onde a gente gostaria de estar, mas é o começo de um trabalho, de um campeonato e eu estou com muita confiança no trabalho. O Vitória sempre teve por característica usar muito jogador da base e estamos observando todos esses jogadores. Eu tenho uma calma enorme para fazer uma análise geral. Eu sei que na vitória você se torna o melhor e na derrota o pior, entãoo tem que trabalhar muito isso, porque a juventude aqui é muito grande", afirmou Ramon Menezes.

O Vitória volta a entrar em campo no sábado (19), às 19h, quando recebe o Brusque, no Barradão, em jogo válido pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro. "O Brusque vem muito bem na competição e precisamos ter inteligência para jogar dentro de casa", vislumbrou o treinador.