Sequestro em Ilhéus termina em tiroteio e morte

A polícia ajudou a resgatar duas pessoas que foram vítimas de um assalto seguido de sequestro na tarde deste sábado (6), em Itabuna. O caso aconteceu por volta das 16h, e terminou com tiroteio e mortes.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens armados assaltaram duas vítimas e as colocaram dentro do carro de uma delas. Em seguida, eles fugiram em direção à cidade de Ilhéus.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado da região Cacaueira (CIPE/Cacaueira), conseguiram localizar o veículo e interceptá-lo no bairro Alto da Conquista, em Ilhéus.

Quando perceberam a aproximação dos policiais militares, ainda segundo a PM, os dois homens desceram do veículo e deram início a uma troca de tiros. Os criminosos foram atingidos e socorridos para o Hospital Costa do Cacau, onde já chegaram mortos. Com eles, a polícia apreendeu dois revólveres e munição.

As vítimas do sequestro foram resgatadas em segurança. O caso foi registrado na Corregedoria Setorial da CIPE/Cacaueira.