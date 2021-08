'Sereia' aparece durante alagamento em cidade na Escócia

As fortes chuvas que atingiram o Reino Unido nos últimos dias provocou prejuízos, mas também cenas curiosas com uma pitada de humor britânico. Um dos casos foi flagrado por um morador de Glasgow, na Escócia, que avistou uma "sereia" pela janela de casa no último sábado (7).

Gavin Millar, que tirou as fotos e as postou no Facebook, disse que mora no último andar de um prédio. Impedido de deixar o edifício por causa da enchente, ele resolveu dar uma olhada na paisagem, quando se deparou com uma mulher fantasiada de sereia que nadava tranquilamente em área alagada.

Em situações semelhantes, o mais "comum" é ver pessoas atravessando a enchente sobre uma prancha de surfe, caiaque ou até jet-ski. Ver uma "sereia" na inundação pegou muita gente de surpresa nas redes sociais.

Muitos acharam a cena hilária, porém muitos outros manifestaram preocupação com a saúde da mulher, apontando os riscos de nadar em uma água suja, provavelmente com doenças como leptospirose.