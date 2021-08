Sérgio Mota é regularizado e pode estrear pelo Vitória contra CRB

O meia Sérgio Mota já pode estrear com a camisa do Vitória. Nesta sexta-feira (13), o nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, com isso, ele está à disposição do técnico Wagner Lopes para o próximo jogo.

Sérgio Mota teve o nome publicado no BID

(Foto: Reprodução)

O Leão entra em campo neste domingo (15), quando encara o CRB pela 18ª rodada da Série B. A partida será às 16h, no Barradão.

Aos 32 anos, Sérgio Mota foi anunciado pelo Vitória no início deste mês, junto com o atacante Marcinho, que já virou titular. Revelado pelo São Paulo, o meia passou por por Icasa, Ceará, Santo André Luverdense, CRB e Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Nos últimos três anos, esteve no futebol chinês, tendo defendido o Zhejiang Yiteng e o Guizhou Hengfeng, seu último clube.

Quem também apareceu no BID nesta sexta foi Wagner Lopes. Com isso, o técnico poderá estar à beira do campo contra o CRB.