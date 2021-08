Sérgio Reis é questionado sobre prótese peniana feita com dinheiro público

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) questionou, na tarde desta segunda-feira, 16, o ex-deputado e cantor Sérgio Reis quanto à substituição de uma prótese peniana feita com R$ 55 mil em dinheiro público. Em seu perfil oficial no Twitter, Pimenta afirmou ter recebido a informação e que precisa da ajuda do artista sertanejo para confirmação da veracidade.

“Dep. Sérgio Reis: tenho uma informação e preciso da sua ajuda para apurar a veracidade ou se é fake. Um deputado pediu ressarcimento para Câmara de despesa [de] 55 mil reais para substituição de 'prótese peniana'. Parece que ele recebeu! Dinheiro público. Toca o berrante e vamos descobrir”, escreveu. Nesse domingo, 15, Paulo também criticou Sérgio por ser “um grande 171. Melhor seria ser lembrado como cantor do menino da porteira. Você sabia que este patético golpista era deputado?”. Até o momento, o artistsa não se pronunciou sobre o questionamento do petista.

Sérgio Reis esteve no holofote das redes sociais no fim de semana após anunciar uma manifestação de caminhoneiros e agricultores a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, criticou o cantor por “uso político da classe”.