Seriado procura ‘pessoas feias’ para compor elenco; salário é de R$ 16 mil

Foto: Reprodução

Se você é uma pessoa bonita, azar o seu. Isso porque, suas oportunidades de conseguir uma pontinha na nova série da Amazon Prime e ganhar um salário altíssimo são nulas.

Isso porque a produtora de conteúdo norte-americana está buscando ‘pessoas feias’ para o elenco da série ‘O Senhor dos Anéis’, que vão ganhar uma belíssima recompensa pela atuação: salário de R$ 16 mil mensais.

Pra provar que é bonito ser feio de várias formas, a produtora também busca perfis específicos, a exemplo de pessoas “muito peludas” e “com muitas rugas” para integrar o exército dos Orcs, criaturas perigosas e deformadas que habitam há milênios a Terra-Média e servem aos desejos de Sauron, o Senhor do Escuro.

Membros de qualquer etnia e idade, e que tenham menos de 1,5 metro ou mais de 2 metros, poderão participar dos testes.

A Amazon também procura “dançarinos ágeis e altos” e “motoqueiros ágeis“, bem como “ruivas de todas as idades, formas e tamanhos“, abrindo possibilidade de alguns bonitinhos participarem do seriado. As informações são do site Cinepop.