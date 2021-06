'Serial killer do DF': câmera de fazenda flagra Lázaro Barbosa de madrugada

Lázaro Barbosa, baiano que ficou conhecido como o 'Serial Killer de Brasília', foi flagrado na manhã desta terça-feira (15) por uma câmera de segurança de uma fazenda em Edilândia, interior do Goiás. As buscas por ele já estão no sétimo dia e mobilizam um contingente de mais de 200 policiais.

Lázaro é acusado de ter matado quatro integrantes de uma família no último dia 9. Deste então, ele está em fuga pelo Distrito Federal e Goiás.

Pelas imagens, gravadas às 6h10, o homem aparece de mochila nas costas em uma espécie de celeiro. Assista:

Segundo o portal Metrópoles, o caseiro da propriedade chegou ao local e flagrou o maníaco dormindo. Lázaro, então, disse que não queria fazer mal a ninguém e pediu comida.

O funcionário voltou para dentro da casa, deixando Lázaro desconfiado de que ele poderia ter ido buscar uma arma ou chamar a polícia. Em seguida, o acusado fugiu, mas chegou a ser visto em uma estrada de terra próxima ao local.

Além disso, na manhã desta terça-feira, às 6h50, um caminhoneiro de frete da região de Edilândia (GO) relatou ter visto um homem atravessar a BR-070 e adentrar uma área de mata. Os policiais da base de operação montada na região e helicópteros das corporações seguiram para o possível local onde a pessoa em atitude suspeita foi flagrada.

“Tudo indica que possa ser Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos. Uma hora dessas, com o tempo nublado, uma pessoa correr na velocidade que estava, de um lado do mato para o outro, e entrar na mata daquele jeito, não é normal. As características batem com as do suspeito. Porte médio, todo vestido de preto, com uma mochila nas costas. Estava de cabeça baixa e correu muito veloz. O local é bem perto de onde houve a troca de tiros com o caseiro na noite dessa segunda. Achamos que pode, sim, ser ele, e resolvemos acionar os policiais”, relatou, ao Metrópoles, a testemunha.