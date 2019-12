Série B 2020 terá o dobro de times do Nordeste, recorde desde 2015

O Nordeste voltará a ser protagonista da Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. Depois de ter apenas três clubes na edição deste ano, a região terá o dobro na próxima: Vitória, Confiança, CSA, CRB, Náutico e Sampaio Corrêa.

É a maior quantidade de times nordestinos na Segunda Divisão desde 2015. Naquela edição, foram sete: Santa Cruz, Vitória, Náutico, Bahia, CRB, Ceará e ABC. O tricolor pernambucano e o rubro-negro baiano subiram. O ABC foi rebaixado.

Para que a quantidade aumentasse em 2020, ajudou, e muito, o resultado da última Série C. Dos quatro times que conquistaram o acesso, três eram do Nordeste: o campeão Náutico, o vice, Sampaio Corrêa, e o Confiança, que voltará à Segunda Divisão após 28 anos.

Nenhum time nordestino foi rebaixado. O Vitória terminou em 12º lugar, e o CRB, em 7º. Na outra ponta, o Sport subiu para a Série A como segundo colocado, mas o CSA acabou rebaixado da elite, mantendo a quantidade.

CONFIRA O MAPA COM OS 20 TIMES DA SÉRIE B 2020:

A edição de 2019 foi a de menor quantidade de equipes do Nordeste na Série B. Com apenas Vitória, CRB e Sport, a região nunca teve tão poucos clubes desde a implantação do sistema de pontos corridos, em 2006.

O recorde foram sete clubes, em duas edições: 2011 e na já mencionada 2015. Em 2011, participaram Náutico, Sport, Vitória, ABC, ASA, Icasa e Salgueiro. Náutico e Sport subiram. Icasa e Salgueiro caíram.

A configuração final é excelente para o Vitória, que terá uma logística mais simples no ano que vem. A viagem de Salvador para Aracaju, para enfrentar o Confiança, por exemplo, pode ser feita de avião - 50 minutos - ou até de ônibus - cinco horas.

A viagem para enfrentar CRB e CSA, ambos em Maceió, também é curta, uma hora de avião. De ônibus fica mais difícil - são nove horas.

Por outro lado...

Apesar do rebaixamento de dois times do Sul - Criciúma, de Santa Catarina, e Londrina, do Paraná -, a região continuará, sozinha, com sete equipes na Série B de 2020.

São eles: Brasil de Pelotas e Juventude, ambos do Rio Grande do Sul; Avaí, Figueirense e Chapecoense, de Santa Catarina; além de Operário e Paraná, do mesmo estado. Da Série C, veio o Juventude. Da Série A, caíram Avaí e Chapecoense.

Entre as equipes da região Sul, algumas exigem uma logística mais complicada, como o Brasil de Pelotas, quase na fronteira com o Uruguai. Por conta disso, o Vitória cruzará, em teoria, quase 3,3 mil quilômetros do Norte - São Luís, onde enfrenta o Sampaio Corrêa - até Pelotas, no Sul.

OS TIMES DA SÉRIE B 2020

Nordeste: Vitória, Confiança, CSA, CRB, Náutico e Sampaio Corrêa;

Sudeste: Cruzeiro, América-MG, Botafogo-SP, Oeste, Guarani e Ponte Preta;

Sul: Brasil de Pelotas, Juventude, Avaí, Figueirense, Chapecoense, Operário-PR e Paraná;

Centro-Oeste: Cuiabá.

TIMES DO NORDESTE NA SÉRIE B:

2006 – Sport, Náutico, América-RN, Ceará, CRB (5)

2007 – Vitória, Fortaleza, CRB, Ceará, Santa Cruz (5)

2008 – Bahia, Ceará, ABC, América-RN, Fortaleza, CRB (5)

2009 – Ceará, Bahia, América-RN, Fortaleza, Campinense, ABC (6)

2010 – Bahia, Sport, Icasa, Náutico, América-RN (5)

2011 – Náutico, Sport, Vitória, ABC, ASA, Icasa, Salgueiro (7)

2012 – Vitória, América-RN, Ceará, ABC, ASA, CRB (6)

2013 – Sport, Icasa, Ceará, América-RN, ABC, ASA (6)

2014 – Ceará, Santa Cruz, Náutico, ABC, América-RN, Icasa (6)

2015 – Santa Cruz, Vitória, Náutico, Bahia, CRB, Ceará, ABC (7)

2016 – Bahia, Náutico, CRB, Ceará, Sampaio Corrêa (5)

2017 – Ceará, CRB, Santa Cruz, ABC, Náutico (5)

2018 – Fortaleza, CSA, CRB, Sampaio Corrêa (4)

2019 – Sport, CRB, Vitória (3)

2020 – CRB, Vitória, Náutico, Sampaio Corrêa, Confiança e CSA (6)