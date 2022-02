Série C muda formato e será em pontos corridos; Vitória votou contra

A Série C do Campeonato Brasileiro ganhará um novo formato em 2022. Na tarde desta sexta-feira (4), os 20 clubes participantes se reuniram virtualmente, junto com a CBF, e decidiram pela mudança no regulamento do torneio. A principal é um turno único na primeira fase, com todos jogando contra todos.

A votação não foi unânime, mas bem acirrada: 12x8. Quase todas as equipes do Nordeste, incluindo o Vitória, eram contra a alteração. Para essas agremiações, o regulamento deveria seguir como a temporada passada - dois grupos regionalizados na primeira fase e dois quadrangulares do acesso.

O único da região que foi a favor da alteração foi o Confiança. Vale lembrar que, nas discussões anteriores, o Dragão tinha fechado voto com os demais nordestinos. Também votaram pela proposta vencedora as equipes das regiões Norte, Sul e Sudeste, além da Aparecidense (único time do Centro-Oeste).

Segundo o presidente em exercício do rubro-negro, Fábio Mota, a rejeição do clube à mudança foi por causa dos "custos financeiro e técnico" do novo formato.

Com a mudança aprovada, saem os dois grupos de 10 equipes na primeira fase, e entra um turno único, com todos jogando contra todos em 19 rodadas. Os 10 melhores ranqueados do torneio - o que inclui o Vitória - farão 10 jogos em casa e nove partidas fora, enquanto os demais atuarão 10 vezes como visitante e nove como mandante.

A segunda fase será igual à do ano passado: os oito melhores times avançam para a etapa, composta por dois quadrangulares. Os dois melhores de cada chave sobem para a Série B e os líderes fazem a final. Já os quatro piores da primeira fase caem para a Série D.

A Série C do Campeonato Brasileiro está marcada para começar no dia 10 de abril, e está prevista para terminar no dia 1º de outubro. Antes da alteração, a CBF havia reservado 26 datas para a competição. Com o novo formato, o torneio passa a ter apenas uma data a mais, por conta da primeira fase - passam de 18 para 19 partidas. A expectativa é que a tabela seja divulgada na próxima semana.

Como ficou a Série C

1ª fase: os 20 times se enfrentam em turno único, ao longo de 19 rodadas. Os oito melhores passam a 2ª fase, e os quatro piores caem para a Série D.

2ª fase: serão dois grupos de quatro times. As equipes enfrentam dentro de suas respectivas chaves, em turno e returno. Os dois melhores de cada quadrangular conquistam o acesso, e os líderes de cada grupo disputam a final.

Votaram a favor da mudança:

Aparecidense - Aparecida de Goiânia (GO)

Botafogo-SP - Ribeirão Preto (SP)

Brasil de Pelotas - Pelotas (RS)

Confiança - Aracaju (SE)

Figueirense - Florianópolis (SC)

Manaus - Manaus (AM)

Mirassol - Mirassol (SP)

Paysandu - Belém (PA)

Remo - Belém (PA)

São José - Porto Alegre (RS)

Volta Redonda - Volta Redonda (RJ)

Ypiranga-RS - Erechim (RS)

Votaram contra a mudança: