Série C terá campeões e times rebaixados nos estaduais; veja como chegam os 19 adversários do Vitória

O Vitória teve um começo de temporada ruim. Eliminado precocemente do Campeonato Baiano e ausente da fase de grupos da Copa do Nordeste, o rubro-negro resiste apenas na Copa do Brasil, em que está na terceira fase, e agora se prepara para disputar a competição mais importante do ano. No sábado (9), às 17h, o Leão estreia na Série C do Brasileiro contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém.

Contratado em meados de março para substituir Dado Cavalcanti, o técnico Geninho tem a missão de ajustar o time rapidamente. Vai ter que fazer isso ao longo da competição e, muitas vezes, diante de adversários que souberam tirar melhor proveito dos três primeiros meses do ano. Em percentual, o desempenho do Vitória em 2022 é o 10º melhor entre os 20 participantes da Série C.

A propósito, como chegam os rivais do Leão? É o que este levantamento mostra. Apenas um entre os 20 clubes desta edição ergueu a taça de campeão estadual, o Manaus.

Pelo menos mais um está garantido, já que Remo e Paysandu se enfrentam no jogo de volta da final do Paraense nesta quarta-feira (6) - o adversário da estreia rubro-negra venceu por 3x0 na ida. Outros quatro times ainda têm chance de chegar com essa moral no torneio nacional: ABC, Altos, Botafogo-PB e Campinense. Já o Atlético Cearense e o Volta Redonda foram rebaixados nos respectivos estaduais.

Além do Vitória, somente duas equipes seguem vivas na Copa do Brasil: Altos e Remo. O pior rendimento nesse começo de temporada é do Volta Redonda (11,11%) e o melhor é do ABC (77,19%).

Confira abaixo a trajetória dos 20 clubes em 2022:

ABC

Desempenho: 77,19% (19 jogos, 14 vitórias, 2 empates, 3 derrotas)

Gols marcados: 49

Gols sofridos: 15

Situação no estadual: Campeão do 1º turno, disputa a final do 2º turno do Potiguar contra o América-RN hoje

Copa do Brasil: Foi eliminado nos pênaltis pelo Altos, na 2ª fase

Paysandu

Desempenho: 71,11 % (15 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas)

Gols marcados: 28

Gols sofridos: 17

Situação no estadual: Decide a taça do Paraense hoje, contra o Remo. Perdeu o primeiro confronto por 3x0

Copa do Brasil: Eliminado pelo CSA na segunda fase

Manaus

Desempenho: 64,91 % (19 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 2 derrotas)

Gols marcados: 37

Gols sofridos: 17

Situação no estadual: Campeão amazonense

Copa do Brasil: Eliminado pelo São Paulo na segunda fase

Botafogo-PB

Desempenho: 62,5 % (16 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas)

Gols marcados: 21

Gols sofridos: 12

Situação no estadual: Atual vice-líder do Grupo A, já está garantido pelo menos na segunda fase do Paraibano. O jogo de hoje contra o Atlético Cajazeirense vale vaga direto na semifinal (3ª fase)

Copa do Nordeste: Eliminado nas quartas de final pelo Náutico

Remo

Desempenho: 61,53 % (13 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 1 derrota)

Gols marcados: 19

Gols sofridos: 7

Situação no estadual: Decide a taça do Paraense hoje, contra o Paysandu. Venceu o jogo de ida por 3x0 em casa

Copa do Brasil: Disputará a terceira fase contra o Cruzeiro

Confiança

Desempenho: 61,11 % (12 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 0 derrotas)

Gols marcados: 20

Gols sofridos: 8

Situação no estadual: Eliminado na semifinal do Sergipano pelo Falcon

Altos

Desempenho: 58,33% (24 jogos, 11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas)

Gols marcados: 38

Gols sofridos: 18

Situação no estadual: Disputa a primeira partida da semifinal do Piauiense contra o Parnahyba hoje

Copa do Nordeste: Vice-lanterna do Grupo B, não passou da fase classificatória

Copa do Brasil: Eliminou Sport e ABC. Vai enfrentar o Flamengo na 3ª fase

Campinense

Desempenho: 56,86 % (17 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas)

Gols marcados: 29

Gols sofridos: 16

Situação no estadual: Está classificado à semifinal do Paraibano

Copa do Nordeste: 6º colocado do Grupo A, não passou da fase classificatória

Copa do Brasil: Eliminado pelo São Paulo na primeira fase

Ypiranga-RS

Desempenho: 53,33 % (15 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas)

Gols marcados: 21

Gols sofridos: 13

Situação no estadual: Vice-campeão, perdeu a final do Gaúcho para o Grêmio. Liderou a primeira fase

Vitória

Desempenho: 51,51 % (11 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas)

Gols marcados: 10

Gols sofridos: 7

Situação no estadual: Terminou em 5º lugar e foi eliminado na fase classificatória do Baiano pelo quarto ano consecutivo.

Copa do Brasil: Vai enfrentar o Fortaleza na terceira fase

Ferroviário

Desempenho: 50,98 % (17 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 3 derrotas)

Gols marcados: 23

Gols sofridos: 14

Situação no estadual: Eliminado na semifinal do Cearense pelo Fortaleza

Copa do Brasil: Eliminado pelo Nova Venécia-ES na primeira fase

Botafogo-SP

Desempenho: 46,66 % (15 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas)

Gols marcados: 13

Gols sofridos: 16

Situação no estadual: Terceiro colocado do Grupo C, não passou da primeira fase do Paulista

Copa do Brasil: Eliminado pelo Azuriz-PR na primeira fase

Figueirense

Desempenho: 46,29 % (18 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas)

Gols marcados: 22

Gols sofridos: 20

Situação no estadual: Eliminado na semifinal do Catarinense pelo Camboriú

Copa do Brasil: Eliminado pelo Cuiabá-MT na segunda fase

São José-RS

Desempenho: 45,45 % (11 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas)

Gols marcados: 10

Gols sofridos: 10

Situação no estadual: 6º colocado no Gaúcho, não passou da primeira fase

Brasil de Pelotas

Desempenho: 45,23 % (14 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas)

Gols marcados: 14

Gols sofridos: 15

Situação no estadual: Eliminado na semifinal do Gaúcho pelo Ypiranga

Copa do Brasil: Eliminado pelo Glória-RS na primeira fase

Mirassol

Desempenho: 44,44 % (15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas)

Gols marcados: 20

Gols sofridos: 21

Situação no estadual: Foi lanterna do grupo C, apesar da 7ª melhor campanha na classificação geral, e não passou da primeira fase

Copa do Brasil: Eliminado pelo Azuriz-PR na segunda fase

Aparecidense

Desempenho: 40% (10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas)

Gols marcados: 11

Gols sofridos: 13

Situação no estadual: Vice-lanterna do Grupo B, não passou da fase classificatória do Goiano

Atlético-CE

Desempenho: 30,95% (14 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas)

Gols marcados: 19

Gols sofridos: 24

Situação no estadual: Vice-lanterna do Cearense, foi rebaixado à segunda divisão

Floresta

Desempenho: 29,16 % (8 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas)

Gols marcados: 7

Gols sofridos: 16

Situação no estadual: Inicia em maio a disputa da segunda divisão do Cearense

Copa do Nordeste: Último colocado do Grupo B, não passou da fase classificatória

Volta Redonda

Desempenho: 11,11 % (12 jogos, 1 vitória, 3 empates, 8 derrotas)

Gols marcados: 13

Gols sofridos: 25

Situação no estadual: Foi rebaixado à segunda divisão do Carioca

Copa do Brasil: Eliminado pelo Tuntum-MA na primeira fase