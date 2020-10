Série de entrevistas mostra vinícolas nordestinas e produções femininas

Reza a clássica literatura da enologia e viticultura que o clima temperado é ideal para produção de vinhos. Essas condições perfeitas somente poderiam ser encontradas entre os paralelos 30º e 50º do globo terrestre, inviabilizando áreas próximas à linha do Equador. As razões para essa exclusão seriam inúmeras: chuvas bem na época da maturação das uvas em campo, temperaturas que (em tese, que fique claro) não permitem o descanso da videira e sequer um bom amadurecimento da baga…

Um senso comum que não impediu o desenvolvimento de regiões produtoras como o Vale do São Francisco, de vinícolas na Chapada Diamantina, nos Agrestes pernambucano e paraibano e até mesmo em Goiás. Muito menos a elaboração de bons vinhos! No restante do mundo, destacam-se ainda a produção na Venezuela, Peru, Equador, Myanmar (antiga Birmânia), Tailândia, Índia, Indonésia e Vietnã. A África é representada pela Etiópia, Gabão, Quênia, Namíbia e Tanzânia; e a Oceania, pela Polinésia Francesa.

O que faz essas regiões produtoras serem possíveis?

No próximo sábado, dia 3, às 17h, começo uma série de entrevistas ao vivo no meu instagram (@PaulaTheotonio) com especialistas desses terroirs tropicais. O projeto estreia com Jairo Vaz, sócio da Vinícola VAZ, localizada em Morro do Chapéu (BA). Entre os dias 10 e 12, a empresa vai lançar um roteiro enoturístico com visitas à propriedade e nós vamos divulgar tudo em primeira mão!

Jairo Vaz, sócio da Vinícola VAZ, será o primeiro entrevistado (Foto: Divulgação)

Dia 10 será a vez de conversar com José Figueiredo, sommelier e sócio-proprietário da VSB Vinhos – Curaçá (BA). Ele lançou no final de agosto o livro Velho Chico - Vinhos Regados de Histórias e, em nosso bate-papo, também às 17h, vamos revelar as principais curiosidades sobre o resgate histórico que ele fez.

O terroir sertanejo segue em pauta no dia 24, às 17h. Recebo o Ricardo Henriques, enólogo da Rio Sol (Lagoa Grande - PE), para que falemos sobre mitos que circulam a qualidade dos vinhos da região. Também vamos apresentar a linha premium Assinatura, que traz um tinto com corte de cinco uvas e um espumante charmat com corte de três uvas, todas plantadas em solo pernambucano.

Vinho e amizade

Completando as lives do mês, converso no dia 17, às 17h, com a enóloga Juciane Casagrande e a sommelière Andreia Milan, sócias-proprietárias da Amitié. Natural da Serra Gaúcha, a marca já havia agitado o mercado com seus espumantes premiados internacionalmente e de excelente custo-benefício.

Andreia e Juciene são sócias da Amitié (foto: Divulgação)

Agora lança uma linha de vinhos jovens e tranquilos (sem gás): Amitié Sauvignon Blanc, Amitié Rosé Merlot e Amitié Pinot Noir, todos 2020 – considerada a safra das safras no Sul brasileiro. Vamos falar sobre a concepção da marca, a característica de cada rótulo e dar dicas de onde comprar cada um.

Compras online

Pesquisa da McKinsey, de abril de 2020, revelou que mais de 1/3 dos consumidores estão comprando online com maior frequência e que, após a quarentena, vão reduzir as visitas às lojas físicas e continuar comprando pela internet. De olho nessa tendência, a World Wine acabou de lançar um app próprio, disponível na App Store & Google Play. Novos cadastros ainda têm o benefício de 10% OFF na primeira compra.

Grande Prova

A 9ª Grande Prova Vinhos do Brasil será realizada entre os dias 26 e 29 deste mês, no Hotel Vila Galé, Rio de Janeiro (RJ). De acordo com os organizadores, cerca de 25 jurados renomados farão a avaliação às cegas das amostras, que poderão ser enviadas até 16/10. Para mais informações e inscrição, envie um email para gpvb@bacomultimidia.com.br. A divulgação dos grandes vencedores será logo após a conclusão da GPVB 2020, em evento no dia 31 de outubro, consagrando a abertura do Rio Wine and Food Festival 2020.