Série O Brasil de Todos os Ritmos mostra nossa riqueza musical

Luiz Brasil produtor e apresentador da série e Gilberto Gil (Foto: Divulgação)

Um dos profissionais mais requisitados no meio musical, com trabalhos ao lado de Caetano Veloso, Jussara Silveira e Cássia Eller, entre outros, o multi-instrumentalista, compositor e produtor musical baiano Luiz Brasil assina a produção da série Brasil de Todos os Ritmos - que estreia dia 17, às 22h, no canal fechado Music Box Brazil. A produção integra a programação de 10 anos do canal e tem reprise aos domingos, às 13h30. A série destaca a pluralidade e a riqueza sonora do país em destinos conhecidos pela pujança de sua cena cultural local. Cada episódio terá 30 minutos.

Em sua jornada para descobrir e desfrutar os autênticos ritmos tupiniquins Luiz visita os locais onde a música regional é produzida e difundida. Em Pernambuco, o apresentador conhece a ciranda de Itamaracá, o samba de coco de Arcoverde e o maracatu do Recife. Na Bahia, suas andanças o levam ao Recôncavo, onde conhece as batidas da chula, antes de seguir caminho a Salvador, onde cai no balanço do samba reggae. Já no Rio de Janeiro, ele explora a história e os segredos Bossa Nova, se joga na cadência nostálgica da marcha-rancho e mostra ao público toda a sofisticação do chorinho. (integrante de uma família tradicional de músicos, Luiz Brasil foi um dos fundadores do grupo de rock Mar Revolto.

Ivete Sangalo anuncia mais três atrações baianas no Música Boa Ao Vivo

Gilmelândia no Música Boa ao Vivo (Foto: Divulgação)

Ivete Sangalo continua abrindo espaço para receber artistas da cena axé na sua temporada do Música Boa ao Vivo Bahia. Na última terça, foi a vez de Larissa Luz - que depois de passar um tempo no Ara Ketu, partiu para uma carreira-solo bem avaliada pela critica, fugindo totalmente da chamada música de Carnaval.

No próximo programa que vai ao ar dia 13, a partir das 20h, no canal fechado Multishow, foram anunciados É O Tchan, com Beto Jamaica e Compadre Washington; a cantora Gilmelândia e o Ara Ketu com Dan Miranda. Só para lembrar, já passaram pelo programa artistas e bandas como Durval Lélys, Harmonia do Samba, Psirico, Léo Santana, Carla Cristina, Babado Novo, Jammil e Jau, entre outros.

Documentário Armandinho Muito Mais que o Azul de Zanzibar estreia sábado

Armandinho é o protagonista do filme que conta sua história (Foto: Daniel Talento - Divulgação)

Estreia neste sábado, nas plataformas digitais o filme Armandinho Muito Mais que o Azul de Zanzibar, dirigido pelo cineasta baiano Daniel Talento. Produzido pela Tia Maria Filmes, o documentário musical conta a história do guitarrista, cantor e compositor baiano de Armandinho Macêdo, que mudou a história da MPB com seu virtuosismo na guitarra baiana e no bandolim, tornando-se um dos maiores guitarrista do mundo.

Armandinho Muito Mais que o Azul de Zanzibar conta, ainda, com a participação do saudoso Moraes Moreira; dos seus irmãos Betinho, André e Aroldo; dos parceiros da banda A Cor do Som , Dadi, Mu, Gustavo e Ary Dias; do Guitarrista Stanley Jordan; do escritor Nelson Mota; e de músicos de diferentes gerações como Walter Queiroz, Yamandu Costa, Hamilton de Yolanda, Fausto Nilo; Papau, Beto Barreto e Pepeu Gomes, entre outros. A produção pode ser vista nas plataformas Look, Now, Vivoplay, Googleplay eiTunes.

Villa Armazém será inaugurada hoje em Lauro de Freitas

Com um show da banda de pop e axé êjack, o Villa Armazém abre suas portas hoje (9), a partir das 18h, em Vilas do Atlântico (Lauro de Freitas) . A programação prossegue amanhã (10) com o show de Água Fresca e no sábado (11) com Rod Torres. No local funcionava o Armazém Hall, que foi totalmente reformado.

TUM-TUM-TUM*

1. A banda Papazoni, comandada pelo cantor Felipe Gama, lança amanhã, nas plataformas digitais, seu novo single: Século da Ousadia. Composta por Breno Lima, Rohan Melo e Suheldo Lima, a canção fala sobre a falta de amor e compromisso no relacionamento a dois, na atualidade. Hoje, a banda realiza um coquetel para apresentar o trabalho aos jornalistas.

2. O Festival Música Cultura & Arte será realizado sábado (11), a partir das 16h, na Arena Busca Vida. Entre as atrações confirmadas estão o ex-timbaleiro Denny Denan, o cantor Água Fresca e o Dj Naylson. Mais um evento a movimentar o Litoral Norte - que está se transformando no point de novas casas de eventos.

3. A História do Trio Elétrico Através das Canções. Esse é o tema da live que a Banda Tio Elétrico realiza domingo (12), às 17h, no Espaço de Eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, com a presença de convidados e as participações de Tonho Matéria e Tio Paulinho. A transmissão será no canal da banda no YouTube. A Tio Elétrico é: Super Tom (voz e violão); Maurissio Santi (guitarra); Fábio Longo (bateria); Zé Palito (percussão); Teco Bonfim (percussão); Alex Marcio (baixo) e Fabrício trombone (teclado).