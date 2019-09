Sertanejo Jota morre aos 28 anos ao bater em árvore no MS

O cantor sertanejo Jota, 28 anos, morreu na madrugada deste sábado (14) depois de bater contra uma árvore na BR-163, próximo à cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. O cantor perdeu o controle do veículo em uma curva, segundo familiares relataram ao G1. O cantor morreu na hora.

Jota dirigia sozinho e voltava de Salto Del Guairá, no Paraguai, para Mundo Novo, onde morava. Ele se preparava para lançar um disco solo, depois de cantar fazer dupla com Murilo por três anos.

Jota, sertanejo (Foto: Reprodução)

O corpo do cantor é velado em Mundo Novo, e o sepultamento será na tarde deste sábado, ainda de acordo com a publicação.

Carro de cantor bateu contra árvore (Foto: Divulgação/PRF)

Nas redes sociais do cantor fãs e amigos lamentaram a morte. "Não consigo acreditar que você se foi meu amigo, meus sentimentos à toda a família [...] conforto nesse momento tão difícil" , lamentou um fã nas redes sociais.