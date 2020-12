Sertanejo Matheus, da dupla com Lucas, morre por complicações da covid

O sertanejo Matheus, que faz dupla com Lucas, morreu na tarde da terça-feira (22) por complicações da covid-19. Edson da Silva Rodrigues, nome de batismo do artista, tinha 57 anos e estava internado desde o dia 13 em um hospital em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

A família conta que o cantor vivia há 27 anos em Portugal e que a carreira foi construída na maior parte na Europa, ao lado do irmão. Ele estava no Brasil havia dois dias quando começou a ter sintomas da covid-19. A informação é do Uol.

Internado, Matheus foi entubado e teve comprometimento dos rins. Ele passou por diálise e chegou a ter melhora na parte respiratória, mas depois piorou de novo e não resistiu às complicações.

A família não sabe como o sertajeno se contaminou. Ele chegou a participar de programas de TV em Portugual antes da viagem para o Brasil.

O corpo de Matheus foi sepultado ainda ontem, em Presidente Prudente, sua cidade natal. Ele deixa esposa e dois filhos.

Com o irmão, ele tinha mais de 25 anos de carreira, com 27 álguns gravados e 15 coletâneas. Foram mais de 5 milhões de cópias vendidas. A dupla começou no Brasil, mas estourou em Portugal. Uma das músicas deles, "Eu tô pedindo para você ficar", fez parte da trilha da novela "As aventuras de Poliana", no SBT.